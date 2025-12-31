Célébration du capital humain : L’Office National d’Identification (ONI) célèbre ses agents et ses retraités

Partage

L’Office National d’Identification (ONI) a tenu, le mardi 30 décembre 2025 à Ouagadougou, la 2e édition de sa journée de l’excellence. Cet événement solennel a été l’occasion de récompenser les agents les plus méritants et de rendre un hommage mérité aux collaborateurs admis à la retraite, saluant ainsi leur dévouement au service de l’institution.

Plus qu’une simple instance de délivrance de titres d’identité, l’ONI se veut un modèle de reconnaissance du mérite. Le mardi 30 décembre 2025, l’Office a célébré ses talents et honoré ses anciens collaborateurs, lors d’une double cérémonie d’excellence et d’hommage. L’objectif : cultiver le goût de l’effort et transmettre les valeurs de l’institution aux jeunes générations.

« Nous sommes réunis pour célébrer l’excellence et magnifier le mérite de nos collaborateurs. À travers cet hommage, nous saluons l’engagement sans faille de nos meilleurs agents, dont les efforts quotidiens constituent le socle du rayonnement de notre institution », a déclaré d’emblée Arzouma Daouda Parfait Louré, Directeur Général de l’ONI.

Ainsi donc, trois unités de production ont été récompensées sur l’ensemble du pays. La région du Guiriko décroche la troisième marche du podium, suivie par la région du Bankuy, à la deuxième place. Et pour le sacre, c’est la région de Nando qui s’est hissée à la première position, raflant le titre de Meilleur centre de production de l’année.

Sous le leadership du Lieutenant de Police Oumarou Savadogo, le centre de production de Nando s’est illustré par un volume record de documents produits. A l’écouter, ce succès repose avant tout sur la synergie d’action et l’engagement indéfectible des agents, qui se mobilisent quotidiennement avec une abnégation exemplaire.

« Il faut dire que depuis le début de l’année, nous avions donc reçu mission de produire 135 000 cartes, au profit des populations de la région de Nando et celle de la province de Kourwéogo .Nous avions donc multiplié les actions de proximité, que ça soit dans les zones rurales, que ça soit à domicile, que ça soit dans les églises, les mosquées, nous avions donc multiplié ses actions.

Et il faut le dire, que c’est un travail d’équipe, depuis janvier déjà, nous avions donc pris l’engagement lors d’une montée de couleur d’être donc les premiers à la fin de l’année et chacun a donc pris cet engagement. Aujourd’hui, on l’a fait », a lancé le Chef d’antenne de la région de Nando.

La célébration a mis en lumière le mérite de 187 agents et a rendu un vibrant hommage à trois collaborateurs admis à la retraite. Plus qu’une simple remise de distinctions, cette initiative de l’ONI vise à galvaniser les troupes en rappelant les valeurs cardinales de l’institution et l’importance de la rigueur dans le travail.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24