Boulangeries clandestines à Ouagadougou : Des risques sanitaires dénoncés

La Direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine, en collaboration avec la Ligue des consommateurs du Burkina et l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité, a mené une opération de contrôle des boulangeries le lundi 29 décembre 2025 à Ouagadougou. Les conclusions de cette mission ont été rendues publiques lors d’une rencontre avec la presse ce mercredi 31 décembre 2025.

Selon Dasmanè Traoré, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, cette initiative s’explique par la persistance de pratiques illégales dans certaines boulangeries, malgré l’existence de textes réglementaires.

Il a dénoncé notamment la diminution du poids du pain, le non-respect des règles d’hygiène dans les unités de production et les risques sanitaires encourus par les populations. Ces manquements, a-t-il souligné, contribuent à renforcer un sentiment d’injustice et de frustration chez les consommateurs, constituant ainsi une menace pour la cohésion sociale.

« Sur cinq boulangeries contrôlées, une a été fermée pour insalubrité et exercice illégal de la profession ; deux ont reçu des interpellations pour documents incomplets et insalubrité des locaux ; une a reçu les félicitations et les encouragements de l’équipe pour le respect du poids du pain dont la moyenne était de 176 g sur une moyenne requise de 160 g. Aussi, le niveau de salubrité dans cette unité a été jugé acceptable ; une a enfin reçu une convocation pour documents incomplets et insuffisances de mesures d’hygiène », a-t-il détaillé.

Le président de la Ligue a par ailleurs rappelé que des sanctions sont prévues à l’encontre des boulangeries clandestines, dont les activités exposent les consommateurs à des risques d’intoxication. Il a invité les citoyens à signaler ces établissements illégaux, dont certains opèrent depuis plusieurs années dans des conditions précaires, parfois dans des garages aménagés.

« Cette opération de toute une journée a permis de constater que la réglementation seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d’une vigilance citoyenne et d’une action institutionnelle ferme. La question du pain illustre de manière exemplaire l’importance de la régulation : protéger la santé publique, garantir l’équité et maintenir la confiance entre citoyens et institutions. Notre objectif est de permettre à chaque Burkinabè d’accéder à des produits sûrs, conformes et respectueux de la législation », a-t-il conclu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24