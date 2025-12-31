Burkina Faso, une année 2025 mémorable pour le sport burkinabè

Partage

2025 restera une année mémorable pour le sport burkinabè. En effet, plusieurs évènements ont marqué le paysage sportif comme la réouverture du Stade du 4-Août suspendu depuis plus de quatre ans. En plus de Paul Daumont, les Étalons U17, de jeunes karakéta comme Arafat Gouem, Alfred Zan Badi ont porté haut le drapeau du Burkina Faso sur la scène continentale et internationale.

Réouverture du Stade du 4-Août : retour triomphal de la ferveur populaire

Après près de quatre ans de fermeture pour travaux de réhabilitation, le Stade du 4-Août de Ouagadougou a rouvert ses portes le 4-Août 2025. Pour commémorer cet évènement, les autorités ont organisé un match de gala réunissant plusieurs légendes africaines du football, dont Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor et El Hadji Diouf etc.

Cette réouverture du stade du 4-Août a permis le retour aux Étalons à domicile avec la confrontation contre les Pharaons d’Égypte le 9 septembre pour un match nul (0-0) avant de s’imposer face à l’Éthiopie (3-1) le 12 octobre grâce à un triplé de Pierre Landry Kaboré. A travers cette réouverture, le Burkina Faso marque son retour progressif de souveraineté en matière de sport.

Paul Daumont, signe un retour gagnant

Absent en 2024 pour cause de blessure, Paul Daumont a retrouvé le Tour du Faso en 2025 et n’a laissé aucun doute sur sa suprématie dans la compétition. Avec quatre victoires d’étapes sur dix, dont celle finale à Ouagadougou, Paul Daumont récupère son maillot jaune.

Dans la foulée, le cycliste burkinabè remporte le titre de de meilleur cycliste amateur jeune de la Confédération africaine de cyclisme à Kigali. En organisant cette course et en l’emportant, le Burkina Faso prouve que le sport et le cyclisme en particulier peuvent servir de moyen de résilience pour le peuple.

Arafat Gouem et le karaté burkinabè en plein essor

Le Burkina Faso a décroché sa première médaille d’or aux championnats d’Afrique de karaté-do à Abuja grâce à Arafat Gouem, 17 ans, dans la catégorie des moins de 68 kg.

Avec sept médailles au total, le pays se qualifie également pour les prochains championnats du monde grâce à Anicha Romba et Mohamed Kaboré. Marquer par des crises récurrentes il y a quelques années, le karaté do burkinabè est désormais en train de se positionner sur la scène continentale mais aussi internationale.

Les Étalons U17 brillent à la Coupe du monde

En football, ce sont les jeunes qui se sont le plus illustrés. Les moins de 17 ans burkinabè, entraînés par Oscar Barro, ont réalisé une performance historique lors de la Coupe du monde U17 en atteignant les quarts de finale d’e cette compétition désormais élargi à 48 équipes au lieu de 24.

Après un début difficile face aux États-Unis (1-0), les Etalons U17 ont battu la République tchèque (2-1), le Tadjikistan (2-0), l’Allemagne (1-0), et l’Ouganda aux tirs au but (5-3). Leur parcours s’est arrêté face à l’Italie (1-0) en quart de finale.

Mohamed Zongo a particulièrement impressionné et a attiré l’attention de Chelsea pour un futur recrutement. Au-delà de Mohamed Zongo, cette performance de l’équipe burkinabè, la meilleure africaine de la compétition est une récompense pour les centres de formations qui multiplie les initiatives pour former de jeunes footballeurs.

Les premiers Jeux de l’AES

Du 21 au 28 juin, Bamako a accueilli la première édition des Jeux des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), réunissant plus de 500 athlètes du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans neuf disciplines sportives, dont le football, l’athlétisme, et la lutte traditionnelle.

Avec 42 médailles, le Burkina Faso s’est distingué grâce à des athlètes comme les sœurs Awa et Zalissa Zongo en athlétisme. Ces jeux visent à renforcer l’unité régionale et reviendront en 2026 sur le sol burkinabè.

Alfred Zan Badi, recordman mondial de powerlifting

En 2025, Alfred Zan Badi s’est illustré sur la scène mondiale du powerlifting à Moscou, remportant trois médailles d’or et battant un record du monde à l’épreuve des dips avec 142,5 kg. Sa performance confirme l’émergence du Burkina Faso dans des disciplines peu médiatisées mais exigeantes comme l’avait fait Iron Biby.