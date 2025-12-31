Sécurité intérieure : Des réformes majeures pour renforcer la protection des populations au Burkina Faso

Face aux défis sécuritaires persistants, les autorités burkinabè ont engagé, ces dernières années, une série de réformes structurelles et opérationnelles visant à renforcer la sécurité intérieure et à rapprocher les forces de l’ordre des populations. Ces actions se traduisent par plusieurs innovations et dispositifs qui ont marqué le paysage sécuritaire national.

L’un des faits majeurs réside dans l’instauration de postes de police dans des endroits stratégiques des grandes villes. Cette présence accrue des forces de sécurité dans les zones sensibles et à forte affluence vise à prévenir la criminalité, dissuader les actes délictueux et rassurer les populations. Elle s’inscrit dans une dynamique de maillage du territoire urbain, afin de réduire les poches d’insécurité.

Autre avancée significative, l’opérationnalisation de la Police de Secours. Ce dispositif d’intervention rapide permet une meilleure prise en charge des situations d’urgence, qu’il s’agisse d’accidents, d’agressions ou de troubles à l’ordre public. Grâce à une organisation plus fluide et à des moyens adaptés, la Police de Secours contribue à améliorer les délais d’intervention et l’efficacité des réponses policières.

Dans la même logique de proximité, la Police nationale a procédé à la mise en place du commissariat mobile. Cette structure itinérante permet de porter les services de police au plus près des citoyens, notamment dans les quartiers périphériques ou insuffisamment couverts.

Le commissariat mobile offre plusieurs prestations, dont la réception des plaintes, les légalisations de documents et les actions de sensibilisation.

La création d’une brigade motorisée constitue également une innovation notable. Dotée de moyens roulants adaptés, cette unité renforce la capacité d’intervention rapide des forces de l’ordre, en particulier en milieu urbain, où la mobilité est un facteur déterminant dans la lutte contre la délinquance et l’insécurité routière.

Sur le plan technologique, la Police nationale a introduit le constat des accidents de la circulation par drone. Cette innovation permet de collecter rapidement et avec précision les données nécessaires à l’analyse des accidents, tout en réduisant les risques pour les agents et les usagers de la route. Elle contribue également à la fluidité du trafic après les sinistres.

Enfin, l’ouverture de commissariats de secteur et de quartier renforce davantage la police de proximité. Ces structures locales facilitent le dialogue entre les forces de sécurité et les populations, tout en améliorant la prévention et la gestion des conflits au niveau communautaire.

Dans l’ensemble, ces différentes initiatives traduisent la volonté des autorités de moderniser l’action policière, de renforcer la présence de l’État sur le terrain et de répondre de manière plus efficace aux attentes sécuritaires des citoyens. Elles constituent des jalons importants dans la consolidation de la sécurité intérieure au Burkina Faso.

W.S

Burkina 24