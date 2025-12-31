2025, l’année d’une culture conquérante !

Partage

De l’Étalon d’Or de Dani Kouyaté au sacre de Floby, dont le titre « Ouaga Zeune » a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, l’année 2025 est marquée par une présence internationale appréciable. Entre le triomphe de Smarty au Casino de Paris, la prestation de Kayawoto à la CAN et le Palais de la Culture d’Abidjan conquis par Dez Altino, le Burkina Faso a imposé son rythme au continent et au-delà.

Malgré les défis, le génie créateur burkinabè a brillé, porté par une jeunesse qui ose et des institutions résilientes. Le 1er mars 2025, le cinéma burkinabè a marqué l’histoire lors de la 29e édition du FESPACO.

Le réalisateur Dani Kouyaté a remporté l’Étalon d’Or de Yennenga, un trophée qui échappait au pays depuis 28 ans. Cet événement, qui a rassemblé environ 150 000 festivaliers du 22 février au 1er mars 2025, a favorisé la mise en place de l’Agence Burkinabè de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (ABCA), organe dédié à la professionnalisation du secteur.

En complément, le samedi 15 novembre 2025, la cérémonie des Sotigui Awards a récompensé 42 acteurs du continent et de la diaspora. En distinguant ces talents, l’événement a confirmé la position de Ouagadougou comme centre du jeu d’acteur en Afrique, et renforce l’influence du cinéma national.

La filière musicale a enregistré d’excellents résultats. Floby a obtenu son troisième Kundé d’Or le 25 avril 2025, porté par le succès de « Ouaga Zeune », devenu viral sur les réseaux sociaux et le titre « Burkina ». À l’international, Smarty a réalisé un concert à guichets fermés au Casino de Paris le 1er juin 2025. Avant ce triomphe, celui que l’on surnomme le « Mal Alpha » avait marqué les esprits au FEMUA 17 en Côte d’Ivoire avec une prestation live de rap conscient.

De son côté, Kayawoto a assuré une performance remarquée lors de la clôture de la CAN 2025 au Maroc, tandis que Dez Altino a conquis le Palais de la Culture d’Abidjan le 14 décembre 2025. L’année a aussi été riche en productions. L’artiste Tanya a dévoilé son album « Gondal » le 12 novembre 2025 et le rappeur Reman a marqué la scène urbaine avec son projet « Afro Faso » le dimanche 7 décembre 2025.

L’industrie du spectacle a connu une forte croissance. En Humour, l’artiste Filo, de son vrai nom Philomène Nanéma a marqué les réseaux sociaux avec ses mise en scène dont «Le petit Afla mangeur d’alloco et de poison» a fait des millions de vues et devenu virale delà des frontières du Burkina.

Sur scène, les spectacles de Mooré Gawa, le vendredi 12 décembre 2025 au Palais de la Culture de Bobo-Dioulasso et les performances de Karim la Joie le 28 novembre 2025 à Canal Olympia de Ouaga 2000 ont séduit le public. D’ailleurs, la 18e édition du FIRHO s’est tenue le samedi 6 septembre 2025 avec beaucoup de succès.

En danse et théâtre, les créations de Salia Sanou et de Serge Aimé Coulibaly ont représenté le Burkina à New York et Berlin. En octobre, les Récréâtrales ont permis la création de 10 pièces originales, tandis que la Nuit des Lompolo a récompensé 15 lauréats le 24 octobre 2025.

La 18e édition de la FILO, qui s’est déroulée du 25 au 30 novembre 2025, a confirmé la vitalité de l’édition. Hugo Boss a présenté son œuvre le 7 février 2025. On note aussi la parution de l’ouvrage collectif dirigé par le Pr Jean-Baptiste Tiendrébéogo en juillet 2025. En plus, le journaliste de culture Malik Saga Sawadogo a publié, le 22 décembre 2025, un essai intitulé : « Regard critique sur le secteur de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso ».

Cette dynamique a été soutenue par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) qui a injecté 2 milliards de FCFA dans le secteur. Parallèlement, des événements comme le SITHO du 25 au 28 septembre 2025, le REMA du 16 au 18 octobre 2025 et les 30 ans des NAk de Koudougou du 22 au 30 novembre 2025 ont rythmé l’année.

Une dynamique patriotique a émergé avec des œuvres de l’adjudant-chef Zemsly, du groupe Les Messagers de la Paix et de l’artiste Privat, dont les titres sont devenus des vecteurs de cohésion. Des polémiques se sont mêlés à la création artistiques. L’année restera celle de « La Tuine » et du phénomène viral « Ils ont jeté Daniel dans le trou » d’Alexandre Kafando.

Cependant, le monde de la culture a pleuré la perte d’icônes majeures : l’actrice Léontine Zoundi le 14 mai 2025, le promoteur culturel Alino Faso le 24 juillet 2025 etc.

Akim KY

Burkina 24