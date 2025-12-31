CAN Maroc 2025 : Le Burkina Faso s’impose face au Soudan et consolide la deuxième place du groupe E

Une victoire en guise de cadeau de nouvel an. Les Étalons du Burkina Faso ont battu (2-0) le Soudan et consolident la deuxième place du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025. Face à une équipe qui visait également la deuxième place, Franck Lassina Traoré et Arsène Kouassi permettent aux Étalons de s’imposer (2-0).

Dans cette rencontre disputée ce mercredi 31 décembre 2025, le Soudan et le Burkina Faso étaient mathématiquement qualifiés. Les deux sélections procèdent donc à plusieurs ajustements dans leurs onze de départ. Mais dès le coup d’envoi, le Burkina Faso presse haut, impose le rythme et annonce la couleur.

Titularisé à la place de Dango Ouattara, Georgi Minougou (15e) récupère un ballon au milieu de terrain et sert Stéphane Aziz Ki. Ce dernier s’enfonce dans la surface de réparation sur le côté droit. Aziz Ki dépose le ballon piqué sur la tête de Franck Lassina Traoré.

L’attaquant burkinabè, titularisé pour la première fois dans une CAN, envoie le ballon dans les filets (1-0). C’est l’ouverture du score pour le Burkina Faso. Un but qui permet aux Étalons de jouer plus libérés.

Le Soudan manque un penalty

Mais les Soudanais ne lâchent pas. A la 22e minute, Hervé Koffi sort dans sa surface et fauche Al-Gozoli Nooh. Penalty indiscutable. Al-Gozoli Nooh se charge de l’exécution, mais sa tentative passe hors cadre.

Les Etalons continuent de pousser. Sur le flanc gauche, Minougou se montre de plus en plus entreprenant. Deux percées tranchantes, deux centres dangereux, mais la dernière touche manque de précision ou trouve directement les gants du gardien soudanais. Le Burkina Faso domine sans toutefois alourdir la marque jusqu’à la pause.

En deuxième période, les Etalons malgré un jeu poussif parviennent à marquer le 2e but. Arsène Kouassi (85e), servi par Dango Ouattara entré en jeu, se trouve face à face avec gardien soudanais. Il garde son sang-froid et inscrit son premier but avec les Étalons portant le score à 2 à 0.

Cette victoire permet aux Étalons de garder la 2e place du groupe E. Ils affronteront le premier du groupe F avec des équipes comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique. Dans l’autre rencontre du même groupe, l’Algérie a pris la première place en s’imposant (3-1).