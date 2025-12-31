« Pour ma blessure, je vais voir avec les médecins » (Hervé Koffi)

Partage

Hervé Koffi a dû céder sa place à la mi-temps de la rencontre entre le Burkina Faso et le Soudan ce mercredi 31 décembre 2025 dans le cadre du dernier match du groupe E de la CAN Maroc 2025. Sur sa blessure, l’international burkinabè attend le diagnostic des médecins.

Interrogé en zone mixte sur sa blessure, Hervé Koffi s’est montré peu bavard sur le sujet. « Je ne peux pas donner plus de détails par rapport à ma blessure. Mais je vais voir avec les médecins. J’ai un examen à faire.

Je vais me situer par rapport à ça. J’ai senti que c’est un problème musculaire. Mais l’examen va confirmer cela pour savoir si c’est grave ou non », explique le gardien de but des Étalons.

Pour Koffi, ce qui concerne le match, bien que les Étalons soient qualifiés, il salue la victoire (2-0) acquise face au Soudan qui permet de consolider la 2e place. « Pour ce qui concerne le match, je vais rendre grâce à Dieu parce qu’on a eu notre deuxième victoire. On a eu cette victoire pour pouvoir mieux fêter cette qualification », apprécie-t-il.

Dans la rencontre Hervé Koffi qui a beaucoup boitillé a finalement cédé sa place à Kilian Nikièma. Le gardien de but a même provoqué un penalty raté par un attaquant soudanais.