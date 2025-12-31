Partage

« Le plus beau cadeau, c’est de remporter la Coupe », a affirmé Issoufou Dayo, capitaine de la rencontre entre le Burkina Faso et le Soudan ce mercredi 31 décembre 2025 dans le cadre du 3e match du groupe E de la CAN Maroc 2025. Pour l’international burkinabè, les Étalons doivent désormais préparer la rencontre des huitièmes de finale après cette victoire comme cadeau de nouvel an.

Issoufou Dayo a porté le brassard de capitaine avant de céder sa place face au Soudan (2-0). Les Étalons étaient déjà qualifiés après une victoire contre la Guinée Équatoriale (2-1) et une défaite contre l’Algérie (1-0). Deuxième du groupe, les Étalons avaient besoin de garder cette place et se mettre en confiance.

Place à la récupération

« Ce match il était très important pour nous de le gagner ce soir et être plus motivés. Pour entamer les huitièmes de finale. Il fallait que coûte que coûte gagner ce soir. Maintenant place à la récupération. On va analyser nos faiblesses et notre future adversaire », assure Issoufou Dayo.

Cette victoire un 31 décembre sonne comme un cadeau de nouvel an offert par les Etalons supporters. « Je suis très content de mes coéquipiers et tout le groupe. C’était important de gagner et bien fêter le 31 décembre. Mais le plus beau cadeau, c’est d’être présent ic le 18 janvier et remporter la Coupe », a précisé Issoufou Dayo. Mais avant, il va falloir passer par les huitièmes de finale.