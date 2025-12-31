Burkina Faso vs Soudan 2-0 : « On a manqué de lucidité », analyse Georgi Minougou

Georgi Minougou a inscrit son premier doublé avec les Etalons.
Le Burkina Faso a battu le Soudan (2-0) ce mercredi 31 décembre 2025 dans le dernier match de groupe de la CAN Maroc 2025. Georgi Minougou, titulaire lors de la rencontre n’a pas marqué. Mais, il salue la victoire mais estime que les Etalons auraient pu faire mieux.

Les Etalons enregistrent une deuxième victoire dans le groupe E de la CAN Maroc 2025. Face au Soudan, après un but de Franck Lassina Traoré (15e) et Arsène Kouassi (85e) ont permis aux Etalons de s’imposer. Georgi Minougou, en zone mixte, a analyser la rencontre à chaud.

« On a progressé sur beaucoup de choses. On ne va pas tomber dans l’excès. On va être humbles. On va continuer à travailler. On aurait pu mettre beaucoup de buts. On a fait un match passable. On aurait pu mettre beaucoup de buts. Mais on a manqué de lucidité, moi particulièrement. On va continuer à travailler parce que les matchs à venir sont des matchs très difficile », constate Georgi Minougou.

Mais l’essentiel est acquis. Les Etalons ont consolidé leur place et doivent affronter le leader du groupe F parmi lesquels la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Mozambique.

 

