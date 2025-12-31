Burkina Faso vs Soudan 2-0 : « Je suis très content d’avoir marqué mon premier but à la CAN » (Lassina Traoré)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Franck Lassina Traoré a ouvert le score pour le Burkina Faso face au Soudan.
Partage

Franck Lassina Traoré, l’international burkinabè est bien dans le groupe des Étalons. Il a d’ailleurs marqué le premier but burkinabè à la 15e minute de la tête, servi par Stéphane Aziz Ki. Il réalise ainsi son rêve de marquer à la CAN.

« Je suis très content d’avoir marqué mon premier but en Coupe d’Afrique. C’était un rêve. Cela s’est réalisé, je suis très content. On va se reposer. On va regarder le match de ce soir.

Après le match de de ce soir [Côte d’Ivoire # Gabon et Mozambique # Cameroun] on saura contre qui on va jouer et on va commencer à se préparer », a résumé Franck Lassina Traoré en zone mixte ce mercredi 31 décembre 2025 à l’issue de la victoire (2-0) contre le Soudan.

Le Burkina Faso qui termine deuxième du groupe E affrontera le leader du groupe F entre le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

2026, l’année de grands chantiers au Burkina Faso, annonce le Capitaine Ibrahim Traoré

il y a 26 secondes

Burkina Faso vs Soudan 2-0 : « On a manqué de lucidité », analyse Georgi Minougou

il y a 14 minutes

C’était important de gagner et bien fêter le 31 décembre

il y a 16 minutes

« Pour ma blessure, je vais voir avec les médecins » (Hervé Koffi)

il y a 1 heure

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page