Burkina Faso vs Soudan 2-0 : « Je suis très content d’avoir marqué mon premier but à la CAN » (Lassina Traoré)

Franck Lassina Traoré, l’international burkinabè est bien dans le groupe des Étalons. Il a d’ailleurs marqué le premier but burkinabè à la 15e minute de la tête, servi par Stéphane Aziz Ki. Il réalise ainsi son rêve de marquer à la CAN.

« Je suis très content d’avoir marqué mon premier but en Coupe d’Afrique. C’était un rêve. Cela s’est réalisé, je suis très content. On va se reposer. On va regarder le match de ce soir.

Après le match de de ce soir [Côte d’Ivoire # Gabon et Mozambique # Cameroun] on saura contre qui on va jouer et on va commencer à se préparer », a résumé Franck Lassina Traoré en zone mixte ce mercredi 31 décembre 2025 à l’issue de la victoire (2-0) contre le Soudan.

Le Burkina Faso qui termine deuxième du groupe E affrontera le leader du groupe F entre le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.