2026, l’année de grands chantiers au Burkina Faso, annonce le Capitaine Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé, ce mercredi 31 décembre 2025, à la Nation. Dans son discours, l’on retient essentiellement que 2026 sera une année de chantiers.

Domaine par domaine, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a fait un bilan assez succinct des réalisations et annoncé la réalisation de nouveaux chantiers.

S’agissant du domaine de l’agriculture, il a fait remarquer que le Burkina Faso a dépassé les objectifs visés, ce qui a permis d’atteindre en 2025 l’autosuffisance alimentaire. « Nous avons atteint l’autosuffisance alimentaire au cours de l’année 2025 », a-t-il déclaré.

Se satisfaisant de l’inauguration officielle du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala, à Bobo-Dioulasso, en ce qui concerne le domaine de la santé, le Capitaine Ibrahim Traoré a fait savoir qu’en 2026, interviendra les poses de premières pierres des 9 autres CHU modernisés à l’image de celui de Pala.

Il a aussi fiat remarquer que l’année 2026 sera encore une année industrielle, notamment avec la première usine de transformation du coton.

Du domaine de la justice, le Président du Faso a laissé entendre sa volonté de faire participer les détenus à la construction du pays en envisageant une reconversion de ces derniers aux travaux d’intérêt général.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24