La Bulgarie adopte l’euro et devient le 21ᵉ pays de la zone euro

Partage

La Bulgarie a officiellement adopté l’euro dans la nuit du jeudi 31 décembre 2025, devenant ainsi le 21ᵉ État membre de la zone euro, près de vingt ans après son adhésion à l’Union européenne. À minuit, le pays des Balkans a définitivement tourné la page du lev, sa monnaie nationale en circulation depuis la fin du XIXᵉ siècle.

Cette entrée dans la monnaie unique européenne vise à renforcer l’intégration économique de la Bulgarie au sein de l’UE, à faciliter les échanges et à accroître l’attractivité du pays. Toutefois, cette transition suscite également des inquiétudes, notamment une possible hausse des prix, dans un contexte politique marqué par une forte instabilité.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a salué cette adhésion dans un communiqué, souhaitant « la bienvenue à la Bulgarie dans la famille de l’euro ». Pour marquer l’événement, le siège de la BCE à Francfort a été illuminé aux couleurs nationales bulgares.

À Sofia, des milliers de personnes ont bravé le froid hivernal pour célébrer le passage à la nouvelle année et l’arrivée de l’euro. Dans les rues de la capitale, les premiers retraits et paiements en euros se sont déroulés sans difficulté majeure, tandis que les commerçants se préparaient à gérer la période de transition durant laquelle le lev restera accepté jusqu’à la fin du mois de janvier 2026.

Dans une allocution télévisée, le président bulgare Roumen Radev a qualifié l’adoption de l’euro de « dernière étape de l’intégration de la Bulgarie dans l’Union européenne », tout en regrettant l’absence de référendum sur une décision qui a profondément divisé l’opinion publique. Selon un récent sondage Eurobaromètre, près de la moitié des Bulgares demeurent opposés à la monnaie unique.

La crainte principale concerne une éventuelle flambée des prix, alors que l’inflation sur les produits alimentaires reste déjà élevée. Les autorités assurent toutefois que l’euro permettra de stimuler l’économie, de renforcer la stabilité financière et d’ancrer davantage le pays dans l’espace européen, face aux influences extérieures.

Pour la Commission européenne, cette adoption représente un pas décisif pour les citoyens et les entreprises bulgares, en facilitant les échanges et en améliorant la transparence économique. Après la Croatie en 2023, la Bulgarie devient ainsi le dernier pays en date à rejoindre la zone euro, portant à plus de 350 millions le nombre d’Européens utilisant la monnaie unique.

Source : La Presse Ca