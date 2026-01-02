Tournée gouvernementale de fin d’année : Solidarité et reconnaissance aux forces engagées

Partage

Le 31 décembre 2025, une délégation gouvernementale, conduite par le Ministre de l’Économie et des Finances, a apporté un message d’encouragement, de solidarité et de reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité engagées dans la sécurisation du territoire national.

A leurs côtés figuraient lors de cette tournée, le Chef d’État-Major Général Adjoint des Armées et Commandant des Opérations du Théâtre National (COTN), le Chef du Centre Intégré des Opérations (CIO) également Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, le Commandant de la 3ᵉ Région Militaire, le Commandant de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), le Commandant de la Légion Spéciale de Gendarmerie, ainsi que les Directeurs Généraux des Corps Paramilitaire.

La tournée s’est déroulée entre autres à l’Hôpital Militaire Capitaine Halassane Coulibaly, au Centre des opérations de l’Armée de l’Air et Commandement des Opérations du Théâtre National.

À chaque étape, les autorités ont salué la discipline, la disponibilité opérationnelle et l’esprit de sacrifice des forces engagées, réaffirmant la détermination des plus hautes autorités à renforcer le soutien logistique et l’appui aux troupes dans la défense de la Patrie.

Source : EMGA