CHU de Bogodogo : Une fillette inaugure l’année 2026 sous le signe de l’engagement sanitaire

À l’aube du Nouvel An, le ministre de la Santé, le Dr Robert Kargougou, a effectué une visite au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, le mercredi 31 décembre 2025, afin d’encourager les agents de santé en service et de marquer la naissance du premier bébé de l’année 2026.

Le temps fort de cette visite a été l’annonce de la venue au monde du tout premier nouveau-né de l’année au sein de l’établissement. À exactement 00h00, une fillette pesant trois kilogrammes est née par voie basse, dans de bonnes conditions.

L’accouchement s’est déroulé avec succès grâce au professionnalisme de l’équipe médicale conduite par le professeur Charlemagne Ouédraogo, avec l’appui des sages-femmes et des maïeuticiens.

Le ministre de la Santé a adressé ses félicitations aux parents ainsi qu’au personnel soignant pour la qualité de la prise en charge. Il a également offert des présents à la famille du nouveau-né, en signe de soutien et d’encouragement.

Très ému, le père de l’enfant, Daouda Lofo, technicien en réseau informatique, a exprimé sa reconnaissance à Dieu et sa satisfaction quant aux soins reçus par son épouse. Selon lui, cette dernière, transférée au CHU de Bogodogo aux environs de 16 heures, a bénéficié d’un accompagnement attentif et continu jusqu’à l’accouchement.

Il a salué le professionnalisme du personnel soignant et apprécié la présence du ministre, qu’il considère comme une marque forte de l’engagement des autorités en faveur du système de santé.

De son côté, Koritimi Tall, sage-femme au CHU de Bogodogo, s’est dite honorée par cette visite ministérielle, qui vient renforcer la motivation des équipes mobilisées pour assurer la permanence des soins durant les fêtes de fin d’année.

À travers ce geste symbolique, les autorités sanitaires entendent réaffirmer leur engagement à améliorer la qualité des soins et à soutenir les professionnels de santé au service des populations.

Source : DCRP-MS