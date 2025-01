Le premier cri de 2025 : Un bébé Traoré ouvre le bal des naissances

publicite

Minuit pile, un nouveau-né marque le début de l’année 2025 au Burkina Faso. Le ministre de la Santé et son homologue de la Fonction Publique ont assisté à la naissance du benjamin de la famille Traoré, considéré comme le premier bébé de l’année, au CHU Yalgado de Ouagadougou.

À 00h00, 3,5 kg d’espoir pour la famille Traoré avec la naissance du petit garçon en son sein. C’est à l’hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou que le bébé considéré comme le tout premier bébé de l’année 2025 est né à 00h00min. Le petit garçon, troisième enfant de Adama Mathieu Traoré, ou le bébé de l’année enregistré à l’hôpital Yalgado Ouédraogo pèse 3,5kg.

Selon les explications de Dr Jacqueline Simboné/Tenkodogo, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique et titulaire de la garde du jour, la maman transférée d’un CSPS de la place, devait passer au bloc opératoire pour un accouchement par césarienne, mais heureusement, elle a accouché par voie basse.

Tout concorde pour justifier la joie de Adama Mathieu Traoré, père du bébé du nouvel an au CHU-YO, a manifesté son bonheur pour la naissance d’un fils.

Une équipe gouvernementale, composée du ministre en charge de la santé, Dr Lucien Robert Kargougou, et de celui en charge de la fonction publique, Mathias Traoré, a assisté dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, à la naissance de ce premier bébé de l’année 2025.

À l’orée de cette année 2025, conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, et son homologue de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, cette délégation est venue au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a félicité et encouragé les agents de la santé pour leur engagement, à assurer la continuité des services de santé, ce 31 décembre 2024 au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO).

Selon le ministre Kargougou, les agents de santé font un travail remarquable malgré les festivités du nouvel an. « En dépit de la célébration du 1er jour de l’année 2025, les acteurs de la santé sont dans les services afin donner et sauver des vies » a-t-il affirmé.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, a quant à lui, exprimé son enthousiasme d’avoir constaté que le couloir du service d’urgences traumatologiques du CHU-YO qui est habituellement surchargé est dégagé.

Il a également souligné que ce résultat est non seulement, l’œuvre du ministère de la Santé qui a autorisé l’extension du centre, mais aussi des gros efforts qui sont déployés par les travailleurs pour organiser les services.

