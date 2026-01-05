Burkina Faso : L’Arrondissement 04 de Ouagadougou se dote d’un nouveau foyer de veille citoyenne

Partage

Le dimanche 4 janvier 2026 à Ouagadougou, l’association Africa Vision et Développement Durable (AVDD) a officiellement inauguré le rond-point de l’Arrondissement 04, baptisé « La Flamme du Renouveau ». Cet espace se veut un centre de mobilisation pour la jeunesse engagée dans le soutien au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré.

L’événement a rassemblé des leaders d’opinion, des autorités locales et une foule de jeunes déterminés. Plus qu’un simple aménagement routier, ce rond-point est présenté comme un bastion de la « révolution progressiste populaire ».

Pour les initiateurs, le choix du nom n’est pas fortuit. Il incarne l’énergie nécessaire pour maintenir la veille citoyenne.

Lors de la cérémonie, les différents intervenants ont insisté sur la fonction sociale et politique de ce lieu. Le représentant des initiateurs a précisé la vision du projet. « La Flamme du Renouveau, c’est quelque chose qui montre notre engagement.

Nous ne devons pas rester muets, c’est la veille citoyenne », a-t-il expliqué. Selon lui, cette inauguration n’est que la continuité d’un engagement déjà bien ancré dans le quotidien des habitants du quartier.

De son côté, le parrain de la cérémonie, Raphaël Yonli, a insisté sur l’importance tactique de tels espaces pour la jeunesse.« C’est un cadre où on peut se rencontrer, les jeunes, pour discuter, pour faire barrage à tous ces impérialistes qui veulent déstabiliser nos institutions », a-t-il laissé entendre.

Il a également rappelé que le chemin de la révolution est de longue haleine. « Ce n’est pas une vitesse, c’est une course de fond. Il y aura des temps de tâtonnement, mais ce n’est pas un temps de relâchement », a-t-il souligné.

Pour Ouédraogo Mamoudou, Président de la Coordination Nationale de la Veille Citoyenne du Centre, ce nouveau point d’ancrage doit servir à fluidifier l’action populaire. « C’est pour renforcer la capacité.

Parce que la veille citoyenne, à chaque fois, on doit multiplier la capacité pour que le Capitaine qui va travailler soit à l’aise», a-t-il dit. Il a d’ailleurs lancé un appel pour que la mobilisation sur ce site soit permanente et réactive à chaque urgence.

L’autorité municipale, représentée par Lambert Jean-Marie Zabré, premier vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement 04, a accueilli l’initiative avec enthousiasme, y voyant un signe de maturité.

« C’est surtout la population, plus précisément la jeunesse, qui a pris conscience pour essayer de s’unir, les mains dans la main, pour parler le même langage », a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24