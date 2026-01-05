Burkina Faso : L’Arrondissement 04 de Ouagadougou se dote d’un nouveau foyer de veille citoyenne

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 4 heures
Le dimanche 4 janvier 2026 à Ouagadougou, l’association Africa Vision et Développement Durable (AVDD) a officiellement inauguré le rond-point de l’Arrondissement 04, baptisé « La Flamme du Renouveau ». Cet espace se veut un centre de mobilisation pour la jeunesse engagée dans le soutien au pouvoir du Capitaine Ibrahim Traoré.   

nouveau Rond-point de l’Arrondissement 04, désormais baptisé ‘La Flamme du Renouveau’, inauguré ce 4 janvier 2026 à Nioko 2

L’événement a rassemblé des leaders d’opinion, des autorités locales et une foule de jeunes déterminés. Plus qu’un simple aménagement routier, ce rond-point est présenté comme un bastion de la « révolution progressiste populaire ».

Pour les initiateurs, le choix du nom n’est pas fortuit. Il incarne l’énergie nécessaire pour maintenir la veille citoyenne.

Le porte-parole des initiateurs du projet lors de l’inauguration

Lors de la cérémonie, les différents intervenants ont insisté sur la fonction sociale et politique de ce lieu. Le représentant des initiateurs a précisé la vision du projet.  « La Flamme du Renouveau, c’est quelque chose qui montre notre engagement.

Nous ne devons pas rester muets, c’est la veille citoyenne », a-t-il expliqué.  Selon lui, cette inauguration n’est que la continuité d’un engagement déjà bien ancré dans le quotidien des habitants du quartier.

Le parrain Yonli Raphaël

De son côté, le parrain de la cérémonie, Raphaël Yonli, a insisté sur l’importance tactique de tels espaces pour la jeunesse.« C’est un cadre où on peut se rencontrer, les jeunes, pour discuter, pour faire barrage à tous ces impérialistes qui veulent déstabiliser nos institutions », a-t-il laissé entendre.

Ouédraogo Mamoudou réaffirmant l’importance de multiplier les points de veille pour soutenir les institutions

Il a également rappelé que le chemin de la révolution est de longue haleine. « Ce n’est pas une vitesse, c’est une course de fond. Il y aura des temps de tâtonnement, mais ce n’est pas un temps de relâchement », a-t-il souligné.

Pour  Ouédraogo Mamoudou, Président de la Coordination Nationale de la Veille Citoyenne du Centre, ce nouveau point d’ancrage doit servir à fluidifier l’action populaire. « C’est pour renforcer la capacité.

Parce que la veille citoyenne, à chaque fois, on doit multiplier la capacité pour que le Capitaine qui va travailler soit à l’aise», a-t-il dit. Il a d’ailleurs lancé un appel pour que la mobilisation sur ce site soit permanente et réactive à chaque urgence.

Lambert Jean-Marie Zabré, 1er Vice-Président de l’Arrondissement 4

L’autorité municipale, représentée par Lambert Jean-Marie Zabré, premier vice-président de la délégation spéciale de l’arrondissement 04, a accueilli l’initiative avec enthousiasme, y voyant un signe de maturité.

« C’est surtout la population, plus précisément la jeunesse, qui a pris conscience pour essayer de s’unir, les mains dans la main, pour parler le même langage », a-t-il confié.

Le nouveau rond-point se veut un cadre d’échange et de ‘conscientisation’ pour les jeunes du quartier

Akim KY

Burkina 24

