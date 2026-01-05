Guinée : Mamady Doumbouya confirmé président après la validation de la Cour suprême

Partage

La Cour suprême de Guinée a officiellement validé, le dimanche 4 janvier 2026, les résultats de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, consacrant la victoire de Mamady Doumbouya avec 86,72 % des suffrages exprimés. Cette décision entérine la fin de la transition politique entamée en 2021 et ouvre une nouvelle phase institutionnelle dans le pays.

Les résultats définitifs confirment ceux annoncés à titre provisoire le 30 décembre 2025. À 41 ans, le général Mamady Doumbouya, arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État de septembre 2021, devient ainsi président élu de la République de Guinée pour un mandat de sept ans.

Si le scrutin a opposé neuf candidats, l’élection s’est toutefois déroulée dans un climat de forte contestation. Plusieurs figures majeures de l’opposition, empêchées de se présenter, avaient appelé au boycott du vote. Une situation qui alimente les débats sur la portée réelle du score obtenu par le chef de l’État, qualifié par certains observateurs de large mais controversé.

À l’issue de la proclamation officielle, Mamady Doumbouya s’est adressé à la nation à travers un discours solennel, appelant à l’unité nationale et à la réconciliation. Il a invité l’ensemble des Guinéens, tant à l’intérieur du pays qu’au sein de la diaspora, à s’engager dans la construction d’une « Guinée nouvelle ».

Le président élu a décliné les priorités de son mandat autour de la paix, de la justice, d’une prospérité partagée et de la consolidation de la souveraineté politique et économique du pays. Ce discours intervient dans un contexte marqué par les engagements antérieurs de Mamady Doumbouya, qui avait initialement assuré ne pas briguer la magistrature suprême à l’issue de la transition.

Pour la Guinée, cette élection marque un tournant majeur après quatre années de gouvernance transitoire. La stabilité politique et sociale du pays dépendra désormais de la capacité du nouveau président à rassembler une nation encore divisée par les conditions de tenue du scrutin.