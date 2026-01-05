Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026

Partage

La période du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 a été dense en événements au Burkina Faso, marquée par une forte activité gouvernementale, des réformes structurantes, des avancées sécuritaires, mais aussi des moments de recueillement, de mémoire collective et de ferveur sportive. Tour d’horizon des faits majeurs d’une semaine sans répit.

Le pouvoir au contact des forces vives

En séjour dans la région de Bankui, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a multiplié les échanges avec les autorités coutumières, administratives et militaires.

À Dédougou, il a rendu une visite de courtoisie à sa Majesté Massan, Chef de Canton, transmettant la reconnaissance du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Dans la continuité, le Chef du Gouvernement a accordé une audience aux autorités administratives et militaires de la région.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de sa tournée dans les régions du Sourou et du Bankui, marquée notamment par une étape à Di, où il est allé galvaniser les Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations.

À cette occasion, le Premier ministre a insisté sur l’amélioration des conditions de travail et rappelé que le combat en cours dépasse la seule lutte contre le terrorisme, le qualifiant de combat d’affranchissement.

Un nouveau cap pour les cinq prochaines années

À Ouagadougou, le Premier ministre a présidé la session du Comité d’orientation et de supervision du Plan national de développement (PND) 2026-2030. Ce nouveau référentiel consacre l’option d’un État stratège, capable d’intervenir de manière ciblée dans l’économie pour préserver les intérêts supérieurs de la Nation.

Le document repose sur quatre piliers majeurs : la consolidation de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix ; la refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance ; le développement du capital humain ; ainsi que le développement des infrastructures et la transformation durable de l’économie.

Lire également 👉 Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

À l’horizon 2030, le PND ambitionne notamment la reconquête de l’intégralité du territoire national, la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la gouvernance et un renforcement de l’industrialisation et de la souveraineté alimentaire.

Dans la même dynamique de réforme économique, l’Assemblée législative de transition a adopté, à l’unanimité, une loi obligeant les grandes entreprises à construire un siège national au Burkina Faso.

Sécurité de proximité et contrôle accru

Sur le plan sécuritaire, un premier commissariat de police de quartier a officiellement ouvert ses portes à Sabtoana, dans la commune rurale de Komsilga. Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle stratégie nationale de sécurité intérieure visant à rapprocher les forces de sécurité des populations. La zone de compétence du commissariat couvre également l’extension sud de Ouaga 2000 et une partie de la commune de Koubri.

Par ailleurs, une opération de contrôle routier est en cours sur l’ensemble du territoire national. La carte d’affiliation à la CNSS devient désormais un document obligatoire pour les transporteurs, au même titre que l’assurance.

Foi, diplomatie et cohésion sociale

Sur le plan religieux, le Comité national d’organisation du pèlerinage à La Mecque a annoncé l’ouverture de la plateforme numérique « Hadj Burkina » en deux phases, dès le 3 janvier 2026, pour l’édition à venir.

La semaine a également été marquée par le décès du Grand Imam El Hadj Aboubacar Kassim Sana, rappelé à Dieu à Ouagadougou à l’âge de 75 ans, suscitant une vive émotion au sein de la communauté musulmane.

Sur le front diplomatique, le Burkina Faso a annoncé l’application du principe de réciprocité face aux restrictions de visas imposées par les États-Unis, affirmant ainsi sa position sur la scène internationale.

Développement urbain, reconnaissance et symboles

À Bobo-Dioulasso, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a remis 200 tonnes de granite à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, pour soutenir les travaux d’embellissement urbain.

L’Office national d’identification (ONI) a, de son côté, célébré ses agents les plus méritants et rendu hommage à ses retraités lors de la Journée de l’excellence.

À l’aube de la nouvelle année, une fillette est devenue le premier bébé de 2026 au CHU de Bogodogo, lors d’une visite du ministre de la Santé venu encourager le personnel médical en service.

Mémoire sociale et sport au rendez-vous

Une tournée gouvernementale de fin d’année a permis d’apporter un message de solidarité et de reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain.

Sur le plan social, l’Unité d’action syndicale a commémoré le 60ᵉ anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, à travers un panel sur les acquis, les défis et les attentes du mouvement syndical.

Enfin, sur les pelouses marocaines, la CAN 2025 a tenu ses promesses : le Sénégal, le Mali et le Cameroun ont validé leur qualification pour les quarts de finale.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24