Tribune | Étalons : « Jouez avec le cœur, la fierté et l’esprit d’équipe » (Ras Simposh)

Ceci est un écrit d’encouragement d’Ibrahim Simporé, alias Ras Simposh, artiste burkinabè, à l’endroit des Étalons et de l’ensemble des supporters de l’équipe nationale.

ÉTALONS DU BURKINA, GAGNER FACE AUX IVOIRIENS DEMAIN 6 JANVIER À 19H EST UN DEVOIR

Être Burkinabè, c’est porter un courage de fer dans le cœur.

Être Burkinabè, c’est avoir le patriotisme dans l’âme.

Être Burkinabè, c’est ne jamais abandonner. Être Burkinabè va au-delà de tout défi.

Alors mouillez bien le maillot afin de désapprouver les propos d’avant-match du coach ivoirien. Démontrez par A + B que le football se gagne toujours sur le terrain et non dans les salles de conférence.

Chaque pas est un combat, chaque victoire est celle du peuple tout entier. Dans le cas présent, c’est toute la population de l’espace AES, ainsi que ses sympathisants à travers le monde, qui croient en vous. Votre rage de gagner doit donc être multipliée par le nombre incalculable de tous ceux qui vous soutiennent à travers la planète.

Allez de l’avant avec fierté et donnez tout sur le terrain !

Chaque effort compte, chaque duel est une victoire.

Jouez avec le cœur, la fierté et l’esprit d’équipe.

Croyez en vous, soutenez-vous jusqu’au dernier sifflet.

Ensemble, rien n’est impossible. Allez au combat avec courage et détermination !

Seule la victoire est attendue.

Yaa Tilaï est le nom d’un film d’Idrissa Ouédraogo, lauréat du FESPACO 1991.

Ainsi, battre les Éléphants est plus qu’une obligation pour les Burkinabè, les peuples de l’espace AES et tous ceux, au-delà de nos frontières, qui aspirent à l’idéologie du moment.

Bonne chance aux Étalons.

Que tous les esprits positifs soient avec vous, vaillants Étalons du Burkina.

ÉTALON – YAA BUT !

ÉTALON – LA VICTOIRE !

Ibrahim Simporé, alias Ras Simposh

Artiste

Supporter des Étalons du Burkina