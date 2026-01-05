Guinée équatoriale : Ciudad de la Paz proclamée nouvelle capitale nationale

Partage

La Guinée équatoriale a officiellement changé de capitale. Depuis le 3 janvier 2026, Ciudad de la Paz a succédé à Malabo comme siège du pouvoir administratif du pays, à la suite d’un décret présidentiel. Cette décision historique marque une nouvelle étape dans la réorganisation territoriale de cet État d’Afrique centrale.

Implantée dans la province de Djibloho, à proximité de l’aéroport international de Mengomeyén, Ciudad de la Paz est une ville bâtie ex nihilo au cœur du continent. Anciennement appelée Oyala, elle affiche déjà un visage résolument moderne, avec ses tours administratives, son palais présidentiel et ses premiers ensembles résidentiels.

Les autorités ambitionnent d’en faire une métropole capable d’accueillir jusqu’à 200 000 habitants et de concentrer l’ensemble des institutions gouvernementales.

Lancé en 2008 à l’initiative du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis près d’un demi-siècle, le projet répond à plusieurs impératifs majeurs.

D’abord, le désengorgement de Malabo, capitale historique située sur l’île de Bioko, dont l’isolement géographique et les limites infrastructurelles freinaient son expansion.

Ensuite, le choix de la partie continentale vise à améliorer l’accessibilité du pouvoir central. En se rapprochant de pôles économiques comme Bata, les autorités entendent faciliter l’accès des populations aux services publics et renforcer l’intégration nationale.

Enfin, Ciudad de la Paz s’inscrit dans une logique de développement à long terme. Financée en grande partie par les revenus pétroliers, la nouvelle capitale dispose déjà d’infrastructures structurantes, notamment une université et un hôpital, appelées à soutenir sa montée en puissance.

Si la proclamation officielle est désormais actée, la transformation de Ciudad de la Paz en capitale pleinement fonctionnelle reste un chantier en cours. Le transfert total des administrations et des services publics est prévu progressivement au cours de l’année 2026, un processus qui représente un défi logistique et organisationnel de taille pour une ville encore en phase de consolidation.

À travers ce déplacement du centre du pouvoir, la Guinée équatoriale opère un recentrage stratégique majeur. En quittant une capitale insulaire pour s’ancrer au cœur du territoire continental, les autorités espèrent rééquilibrer le développement national et renforcer la cohésion territoriale du pays.

Source : Africanews