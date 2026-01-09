Ouahigouya : Une commerçante de 62 ans empoche plus de 88 millions F CFA à la LONAB

La chance a une nouvelle fois souri aux parieurs de la région du Yaadga. La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé, ce vendredi 9 janvier 2026 à Ouahigouya, à la remise officielle de chèques d’un montant cumulé de 109 774 000 F CFA à deux heureux gagnants. La cérémonie s’est tenue en présence de Dieudonné Vebamba, conseiller technique du Directeur général de la LONAB.

Parmi les bénéficiaires, Azèta Sankara, commerçante âgée de 62 ans, a décroché le jackpot le plus important. Avec une mise de 1 200 FCFA au jeu 4+1 du 21 décembre 2025, elle a remporté la somme impressionnante de 88 766 500 FCFA. Une récompense qui vient couronner plusieurs années de fidélité au pari mutuel burkinabè (PMU’B).

Le second gagnant, Moustapha Rouamba, employé de commerce âgé de 41 ans, a lui aussi vu la chance lui sourire. Toujours avec une mise de 1 200 FCFA, il a remporté 21 007 500 FCFA au jeu 4+1 du 24 décembre 2025.

S’exprimant lors de la cérémonie, Dieudonné Vebamba s’est félicité de la multiplication des gros gains enregistrés dans la région. « L’année 2026 commence bien pour la région du Yaadga. Ces derniers temps, cette localité enregistre de nombreux gros gains, ce qui est une fierté pour toute la région », a-t-il déclaré, invitant les lauréats à investir utilement afin que ces ressources profitent à leurs familles et à la communauté.

Pour Sankara Azèta, les projets sont déjà clairement définis. Joueuse régulière du PMU’B, elle entend utiliser ses gains pour soutenir la scolarité de ses enfants, construire une nouvelle maison et développer davantage ses activités commerciales.

À travers cette cérémonie, la LONAB a réaffirmé son engagement à consolider la confiance de ses parieurs et à poursuivre sa contribution au développement économique et social du Burkina Faso.