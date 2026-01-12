Abstergo Store devient Abstergo Technology

Abstergo Store amorce une nouvelle étape de son développement et change officiellement d’identité pour devenir Abstergo Technology.

Cette évolution marque un repositionnement stratégique, annoncé afin de mieux refléter l’orientation de l’entreprise vers l’expertise, le conseil et l’innovation technologique.

Avec cette nouvelle identité, Abstergo Technology ambitionne d’accompagner ses clients à travers des solutions technologiques haut de gamme, pensées comme de véritables investissements durables en matière de performance, de productivité et de fiabilité.

Plus qu’un changement de nom, cette transformation traduit la volonté d’Abstergo Technology de se positionner comme un partenaire technologique de référence, capable de répondre aux besoins croissants des particuliers et des entreprises dans un environnement numérique en constante évolution.

Abstergo Technology – Élevez votre expérience technologique.

