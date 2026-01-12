Le Commissariat de Police Mobile s’installe au Marché de Yamtenga dans l’arrondissement 11 pour une semaine

Toujours dans la dynamique de se rapprocher davantage des populations, le Commissariat de Police Mobile, dans la poursuite de ses activités, va s’implanter, au cours de la semaine du 12 au 16 janvier 2026, dans le Marché de Yamtenga, arrondissement n°11 de la ville de Ouagadougou.

Les populations riveraines sont par conséquent invitées à y faire un tour pour bénéficier des prestations de ce service de Police mobile.

En rappel, au cours de la période du 05 au 09 janvier dernier dans l’Arrondissement n°06 de la ville de Ouagadougou, Terrain Cité Abdoul Service de Boassa, les données chiffrées de quelques prestations du Commissariat de Police Mobile se présentent comme suit :

– Nombre de légalisations Copie conforme : 108 ;

– Nombre de déclarations de perte ou de vol : 12 ;

– Nombre de certifications matérielles de signature : 01 ;

– Nombre de CNIB inscrits : 61 ;

* Montant CNIB: 152 500 FCFA.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police nationale