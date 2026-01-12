Retour sur l’Actu | Les temps forts de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

La semaine du 5 au 11 janvier 2026 a été dense au Burkina Faso, marquée par des avancées notables dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, du développement, de la diplomatie, de la culture et du sport. Entre actions de fermeté, réformes structurantes et célébrations symboliques, le pays a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa marche malgré les défis.

Sécurité et lutte contre la criminalité : Fermeté affichée

Le début de semaine a été marqué par une opération spectaculaire à Boromo. La Brigade Mobile des Douanes de Koudougou a saisi 81 fûts de cyanure, dissimulés en pleine brousse, une menace potentielle pour la sécurité et l’environnement.

Dans le même élan, le Comité National de Lutte contre la Drogue (CNLD) a procédé à l’incinération de près de 40 tonnes de substances illicites, évaluées à 3,9 milliards FCFA. Des actions qui montrent la volonté des autorités de maintenir une tolérance zéro face aux trafics.

Mais la vigilance ne s’arrête pas là : Un projet de coup d’État prévu dans la nuit du 3 janvier 2026 a été démantelé. Impliquant militaires et civils, cette tentative visait à déstabiliser les institutions, mais les forces de sécurité ont repris le contrôle, rassurant la population.

Paix et cohésion sociale : Le dialogue comme rempart

À Sibalo, face à un différend coutumier lié à l’intronisation d’un chef, le Naaba Koom a choisi le dialogue et la paix plutôt que l’affrontement. Une centaine de notables, jeunes, femmes et leaders religieux ont été réunis pour écouter le message de cohésion sociale, rappelant que la stabilité d’une communauté repose aussi sur la sagesse et l’apaisement.

Développement et modernisation : Des projets concrets

Sur le plan économique et infrastructurel, le bitumage de la route Kaya–Barsalogho avance, donnant vie à une promesse du Président Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Long de 42 kilomètres, ce chantier stratégique facilitera la mobilité et dynamisera l’économie locale.

Dans le domaine fiscal, le Burkina Faso a officiellement lancé la Facture électronique certifiée (FEC). Cette innovation permettra une meilleure traçabilité, une gestion simplifiée des factures et une modernisation de l’économie burkinabè, tout en facilitant la conformité fiscale pour les entreprises.

Réformes et justice : Clémence et réglementation

Le pays a également procédé à des réformes significatives. Le nombre de jours chômés et payés a été réduit de 15 à 11, tandis que plusieurs dates historiques deviennent désormais des journées de commémoration et de recueillement. Parallèlement, 963 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle à l’occasion du 1er janvier 2026.

Honneur et symboles : Engagement et bravoure

L’honneur a été au rendez-vous avec plusieurs cérémonies officielles. Le Mémorial Thomas Sankara a accueilli le 3ᵉ cérémonial d’hommage militaire, tandis que la montée des couleurs nationales a réuni Forces de Défense et de Sécurité, Volontaires pour la Défense de la Patrie et autorités autour de l’unité nationale.

Le Général de division Célestin Simporé a reçu ses attributs des mains du Président du Faso, et le Maréchal des Logis-Chef GANABA Bowend Somdé, héros du sauvetage sur le pont de Hérédougou, a été décoré pour son courage exemplaire, saluant des actes d’engagement individuel qui inspirent la nation.

Diplomatie et coopération régionale

Dans le domaine diplomatique, le nouveau Chargé d’Affaires du Venezuela, Daniel Salvador Gomis MUÑOS, a été reçu par le ministère des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et régionale, avec un accent particulier sur le Sahel et les relations d’amitié entre les deux pays.

Culture : Célébration des talents

La 14ᵉ édition des 12 PCA (Personnalités Culturelles de l’Année) a mis à l’honneur les figures culturelles qui ont marqué 2025. Reman a triomphé, Floby a confirmé son statut, et Wend Kouni Bilgo a été honoré pour son engagement artistique et culturel.

Sport : Les hauts et les bas

Sur les terrains africains, la CAN Maroc 2025 a réservé son lot de surprises. Le pays hôte, le Maroc, s’est qualifié pour les demi-finales en battant le Cameroun (2-0), tandis que le Burkina Faso a été dominé par la Côte d’Ivoire (0-3). Le sélectionneur Brama Traoré a reconnu que le plan prévu n’avait pas fonctionné, mais l’expérience servira de leçon pour les prochaines compétitions.

Transparence et finances : Une leçon à retenir

Enfin, la justice a frappé là où il le fallait. Le scandale financier au SIAO a conduit à la condamnation d’un ancien comptable pour plus de 230 millions FCFA non reversés, confirmant le rôle central de l’ASCE-LC dans la lutte contre les dérives financières.

Entre sécurité renforcée, développement concret, courage et honneur, réformes audacieuses et célébration des talents, la semaine du 5 au 11 janvier 2026 aura été riche en événements au Burkina Faso. Une période où la vigilance, la discipline et la créativité ont convergé pour dessiner les contours d’une nation déterminée à avancer malgré les défis.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24