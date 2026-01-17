CAN Maroc 2026 : Le Nigéria médaillé de bronze

Les Super Eagles du Nigeria remportent la médaille de bronze à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 en battant les Pharaons d’Égypte ce samedi 17 janvier 2026 aux tirs au but.

Battues toutes en demi-finales, les deux équipes voulaient se racheter en repartant avec la médaille de bronze. Les deux sélectionneurs n’ont que, quelque peu changé leur différent onze de départ.

Malgré un bon niveau de jeu proposé par chacune des deux équipes, elles ne parviendront pas à se départager au temps règlementaire. Il faut la séance des tirs au but pour se départager.

Malheureux en demi-finale face au Maroc lors des tirs au but, le Nigeria a plus de chance cette fois en réussissant quatre tirs contre deux. Si Fisayo Dele-Bashiru rate son tire, Mohamed Salah et Omar Marmsouh ne réussissent pas à concrétiser. Les Super Eagles remportent ainsi la médaille de bronze. Un bon lot de consolations pour Victor Osimhen