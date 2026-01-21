Côte d’Ivoire : Le Premier ministre Robert Beugré Mambé reconduit dans ses fonctions

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 20 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Beugré Mambé reconduit dans ses fonctions

En Côte d’Ivoire, le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la signature d’un décret portant nomination de Robert Beugré Mambé en qualité de Premier ministre. Il lui revient de former le premier gouvernement du nouveau mandat du Chef de l’Etat ivoirien « dans les meilleurs délais », a annoncé la Secrétaire Générale de la Présidence de la République, Masséré Touré ce mercredi 21 janvier 2026.

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a été reconduit dans ses fonctions après la dissolution du gouvernement ivoirien le 7 janvier dernier, à la suite de l’élection législative qui a vu l’élection de plusieurs membres du gouvernement ivoirien.

Réagissant à cette reconduction, Robert Beugré Mambé s’est dit très reconnaissant à l’endroit du Président Alassane Ouattara. « J’exprime toute ma gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne, ce jour ! »

Le Premier ministre rappelle sa feuille de route à savoir « continuer l’accélération des chantiers structurants, consolider les acquis et améliorer durablement le quotidien des populations, pour bâtir un développement inclusif, équilibré et porteur d’espérance, pour une grande Côte d’Ivoire. »

La composition du nouveau gouvernement ivoirien est attendue dans les prochains jours.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire 

     
Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 20 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Kouamé L.-PH. Arnaud

Kouamé L.-PH. Arnaud

Articles similaires

Coopération Burkina Faso – Russie : De nouvelles perspectives pour 2026

il y a 1 heure

G7 à Paris : Macron propose la Russie, Trump refuse et se moque du président français

il y a 2 heures

Corée du Nord : L’arsenal nucléaire de Pyongyang s’accélère, Séoul alerte sur un danger mondial

il y a 2 heures

Moyen-Orient : Donald Trump menace de « rayer l’Iran de la carte » en cas de tentative d’assassinat

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page