9e congrès ordinaire du SYNATRAD : Le mouvement syndical a un nouveau bureau national

Les membres du nouveau bureau du SYNATRAD

Le Syndicat national des travailleurs de l’administration des douanes (SYNATRAD) a un nouveau Secrétaire général (SG) en la personne de Sibiri Tiendrébéogo. Il a été élu à l’occasion du 9e congrès ordinaire du mouvement syndical, tenu à Ouagadougou les 22 et 23 janvier 2026.

Du 22 au 23 janvier 2026 à Ouagadougou, le Syndicat national des travailleurs de l’administration des douanes (SYNATRAD), a tenu son 9e congrès ordinaire sous le thème « Mouvement syndical douanier et professionnalisme : ensemble pour une douane forte au service de la Nation ».

Étaient inscrits à l’ordre du jour de ces 2 jours de travaux, le renouvellement du bureau national, un panel sur le thème du congrès, l’examen du bilan moral et financier du bureau national sorti, l’actualisation de la plateforme revendicative et la prise de résolutions pour la bonne marche de l’organisation syndicale.

Au sortir de ce congrès donc, les congressistes ont jeté leur dévolu sur la personne de Sibiri Tiendrébéogo, le désignant ainsi Secrétaire général (SG) du SYNATRAD pour les 3 prochaines années. Le bureau national, dont il est le premier responsable, se compose de 15 membres et de 2 commissaires aux comptes.

Ses tous premiers mots ont été des mots de reconnaissance à l’endroit de tous ses camarades. « Mes premiers mots commencent par tout d’abord mes remerciements à tous les camarades, à tous ceux qui croient en nos capacités de mieux protéger l’héritage qui nous a été légué », a-t-il déclaré, avant d’engager son bureau à travailler dans la continuité des acquis et des défis à relever.

Le nouveau SG, pour la réussite de leur mission, dit mettre tous ses camarades à contribution, que ce soit pour des conseils, des avis ou autre chose. « Si nous décidons d’aller seul, il est évident que nous pourrons courir, mais soyez-en rassurés, nous pourrons trébucher, nous pourrons commettre des erreurs.

(Micro en main) Sibiri Tiendrébéogo, SG du SYNATRAD, veut compter sur tous ses camarades pour réussir la mission

Et pour ne pas commettre des erreurs qui vont coûter cher aux intérêts de tous les militants, nous vous demandons humblement de rester à notre disposition. Nous allons toujours faire référence à vous ; vous consultez, demander vos avis sur les décisions essentielles qui impacteront les intérêts de tous les travailleurs », a-t-il indiqué.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
