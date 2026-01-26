Ordre et discipline : Le Ministre de la Sécurité salue l’engagement de la Brigade Laabal

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, s’est rendu, le lundi 26 janvier 2026, dans les locaux de la Brigade Laabal à Ouagadougou afin d’encourager le personnel et de s’imprégner des réalités du terrain en vue de renforcer l’opérationnalité de la brigade.

Après une visite des installations abritant la brigade, le Ministre de la Sécurité, accompagné du Secrétaire général du ministère, le Commandant Ahmed Ouédraogo, a tenu une séance d’échanges avec les premiers responsables de la Brigade Laabal, avant de s’adresser à l’ensemble du personnel.

À cette occasion, le premier responsable de la sécurité a adressé ses félicitations et encouragements aux responsables et aux agents de la Brigade pour leur patriotisme ainsi que pour les importants efforts consentis au quotidien depuis la création de cette structure, notamment en matière d’engagement citoyen, de promotion de la discipline, du civisme et de la régulation de l’ordre social.

« Grâce à vous, le Burkina Faso peut être fier de ses filles et de ses fils. On ne peut bâtir une nation forte sans ordre ni discipline », a-t-il déclaré à l’endroit de la troupe.

Le Ministre Sana a rappelé que la Brigade Laabal a pour mission de consolider et de renforcer le civisme, l’ordre et la discipline, indispensables à la cohésion sociale et à la construction nationale.

Les échanges avec les responsables ont permis de faire le point sur les difficultés rencontrées par le Commandant de la Brigade, le Lieutenant Wendpanga Frank Octave Kabré, et ses hommes dans l’accomplissement de leur mission.

En réponse, le Ministre a rassuré que les préoccupations soulevées feront l’objet d’une attention particulière afin de permettre à la Brigade de renforcer davantage son action sur le terrain.

Source : DCRP- MSECU