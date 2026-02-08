Sourou Wéllé Kan : Unir les forces pour le décollage de la nouvelle région

0 2 minutes de lecture

Les 7 et 8 février 2026, la ville de Tougan accueille le panel régional « Sourou Wéllé Kan » (l’Appel du Sourou). Organisé par le Mouvement Patriotique pour le Développement (MPD), cet événement constitue des moments d’échanges et de mobilisation pour les habitants des provinces du Sourou, du Nayala et de la Kossi, qui forment maintenant une nouvelle région.

Pour lancer les activités des 48 heures d’échanges du Panel régional «Sourou Wéllé Kan», un cross populaire a rassemblé des centaines de participants, pour les mettre en jambes.

Cette mobilisation fait suite au récent redécoupage territorial ayant scindé l’ancienne région de la Boucle du Mouhoun pour donner naissance à la région du Sourou.

Les forces vives des provinces du Sourou, de la Kossi et du Nayala réunies pour réfléchir à l’avenir de leur terre

Pour le Mouvement Patriotique pour le Développement (MPD), l’enjeu principal est de transformer cette nouvelle délimitation administrative en une force sociale. Mathieu Boro, président de la coordination du MPD est revenu sur le sens de cette initiative.

« Sourou Wéllé Kan, comme le nom l’indique, c’est un appel à l’union. C’est nécessaire qu’on s’asseye. Pour s’unir, il faut qu’on se parle. Il faut avoir la possibilité d’organiser nos différences et de pouvoir aller dans la même direction », a-t-il expliqué.

Mathieu Boro, président du MPD, explique l’importance de l’unité lors du panel « Sourou Wéllé Kan

Pendant 48 heures, les participants vont alterner entre réflexions et moments de communion. Outre les panels d’experts, une rue marchande permet de mettre en lumière le génie créateur des artisans locaux, tandis qu’une « Nuit du flambeau de l’engagement patriotique » est tenue pour renforcer la fibre citoyenne des jeunes.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Gouverneur de la région du Bankui/Sourou, Babo Pierre Bassinga. Ce dernier a tenu à clarifier les raisons de cette réforme territoriale, tout en insistant sur le fait que la proximité de l’administration est une arme contre l’insécurité.

Le Gouverneur de la région des Bankui/Sourou Babo Pierre Bassinga

« Ce sont des raisons sécuritaires qui ont induit l’idée de ce découpage. C’est pour permettre une meilleure sécurisation du territoire pour pouvoir l’implémenter dans les grands chantiers de développement », a précisé l’autorité régionale.

Les ressortissants de toutes les localités réunis dans une ambiance fraternelle pour le développement du Sourou

Au-delà des défis sécuritaires, le Gouverneur a rappelé l’immense richesse économique de la zone, notamment grâce à la vallée du Sourou. Avec un potentiel de plus de 30 000 hectares de terres irrigables, la région ambitionne de devenir le moteur de la souveraineté alimentaire du pays.

 « Cette région seulement peut désormais nourrir tout le Burkina Faso et assurer des exportations en Afrique et dans le monde », a-t-il souligné.

Durant 48 heures, les participants ont partageront leurs inquiétudes et proposé des solutions concrètes pour le développement local

Les autorités et les organisateurs ont exhorté les fils et filles de la région, qu’ils soient résidents ou membres de la diaspora, à conjuguer leurs efforts. L’objectif est de faire du Sourou une région unie, sécurisée et prospère, «tout en maintenant des liens solides avec la région sœur des Bankui».

Les participants se mobilisent lors d’une collecte spontanée pour soutenir les personnes vulnérables de la région

A lire également⇒Tougan : Les forces vives du Sourou s’approprient les Initiatives Présidentielles pour un développement endogène

Akim KY

