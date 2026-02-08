Journée Internationale des Douanes : Pascal Bado, meilleur gabelou de l’année 2025

La célébration en différé de la Journée internationale des Douanes a refermé ses portes le samedi 7 février 2026 à Ouagadougou. Cette journée a été l’occasion pour l’institution de magnifier le fruit du travail de ses collaborateurs. La récompense suprême de cette édition, celle du meilleur gabelou de l’année, a été remportée par Pascal Bado, contrôleur des Douanes issu du service Ouaga-Route.

Après 48 heures de célébration au Burkina Faso, les rideaux sont tombés le samedi 7 février 2026. Durant ces deux jours, les Gabelous se sont regroupés pour échanger autour de panels et procéder à des inaugurations de salles, le tout couronné par une soirée de reconnaissances du mérite de leurs travailleurs.

Au cours de cette nuit, plus d’une centaine de travailleurs et de retraités ont vu leur labeur reconnu à travers des attestations, des certificats de reconnaissance et des prix. Les douaniers qui se sont illustrés ont reçu des prix d’excellence dans diverses catégories : unité de recouvrement, poste de douane, bureau principal de première et deuxième catégories, meilleure brigade, meilleur vérificateur, etc.

Le prix d’excellence, celui du meilleur douanier de l’année a été décerné à Pascal Bado, contrôleur des douanes. Pour le ministre en charge de l’Économie, le Dr Aboubakar Nacanabo, ce prix est une responsabilité pour le lauréat, car il constitue une invite à redoubler d’efforts, au-delà d’une reconnaissance bien méritée.

« Il est important de célébrer nos victoires, même les plus petites. Je voudrais féliciter le meilleur Gabelou de l’année, car c’est une charge pour lui. Il doit tout faire pour rester exemplaire. J’en profite pour inviter tous les autres à s’inspirer de lui, afin que l’administration douanière puisse se positionner comme une administration de référence », a déclaré le ministre.

C’est précisément ce que compte accomplir le lauréat qui, avec 27 ans de service, en est à son troisième sacre. « Merci à la hiérarchie qui nous encourage et nous accompagne. En tant que serviteur de l’État, je ne peux qu’être satisfait. Ce n’est pas une première pour moi. C’est un défi et j’espère, avec l’accompagnement de mes supérieurs, remporter ce prix à nouveau les années à venir », a-t-il promis.

Pour rappel, le thème de cette édition a été « une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Pour le Directeur Général (DG) des Douanes, le Dr Yves Kafando, ce choix s’inscrit dans l’optique de répondre à l’appel des autorités pour une mobilisation de chacun à son niveau.

Lire aussi 👉 Célébration de la Journée Internationale des Douanes : Engagement renouvelé des gabelous burkinabè

« C’est une mission qui nous a été confiée et elle demande une ardeur redoublée. Le contexte du pays, ainsi que l’appel du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, nous commandent de donner un nouveau visage à cette administration. C’est pour cela que nous décernons ces distinctions, pour encourager ceux qui n’ont pas été récipiendaires cette fois-ci à redoubler d’efforts », a insisté le DG de la Douane.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24