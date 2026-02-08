Littérature au Burkina Faso : Dr Youba Bagagnan présente « Épître au conquérant de demain », un appel à l’éveil de la jeunesse

L’écrivain Dr Youba Bagagnan a procédé, le samedi 7 février 2026 à Ouagadougou, à la dédicace de son tout premier ouvrage intitulé Épître au conquérant de demain. À travers cette œuvre, l’auteur lance un vibrant appel à l’éducation, à la formation et à la prise de conscience de la jeunesse pour bâtir une société plus éclairée et responsable.

Publié en novembre 2024 aux Éditions SankPlumes, le livre compte 132 pages. Il s’adresse principalement à la jeunesse africaine, et particulièrement burkinabè, qu’il invite à développer une conscience critique face aux défis contemporains afin de construire un avenir meilleur.

Selon Dr Youba Bagagnan, l’ouvrage se veut un véritable guide. « Épître au conquérant de demain est une œuvre qui se présente comme un manuel pour le jeune qui aspire à transformer sa société et, au-delà, l’humanité. Son objectif est l’épanouissement de l’être et du peuple en général », a-t-il expliqué lors de la cérémonie.

Structurée en trois chapitres, l’œuvre aborde de manière transversale des thématiques majeures telles que l’éducation, la gestion des émotions, la société, ainsi que les enjeux politiques et financiers dans un monde en mutation. L’identité y est présentée comme un levier essentiel du développement des nations.

Pour Bachir Sedogho, enseignant et critique littéraire, il s’agit d’une œuvre épistolaire à forte portée pédagogique. « L’auteur ne se pose pas en référence absolue, mais propose une appréciation objective de réalités qui peuvent contribuer à l’épanouissement de la jeunesse », a-t-il souligné.

Au-delà de l’apport intellectuel, Épître au conquérant de demain s’inscrit également dans une dynamique de dénonciation des pratiques contraires aux valeurs africaines, tout en promouvant un idéal de responsabilité individuelle et collective.

Docteur en pharmacie et pharmacien de profession, Youba Bagagnan est également engagé dans le milieu associatif et passionné de lecture. L’ouvrage est disponible à Ouagadougou au prix unitaire de 5 000 F CFA.