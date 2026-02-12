Pénurie de kérosène à Cuba : Moscou accuse Washington d’« asphyxier » l’île

Cuba traverse une nouvelle zone de turbulences. Confrontée à une grave crise énergétique, l’île caribéenne devra se passer de kérosène pendant un mois, une situation inédite liée à l’arrêt de l’approvisionnement en pétrole en provenance du Venezuela, sous pression des États-Unis.

Les autorités cubaines ont informé les compagnies aériennes que l’avitaillement en carburant aviation serait suspendu à partir de lundi 9 février 2026 à minuit. Cette décision devrait contraindre plusieurs transporteurs, notamment sur les vols long-courriers, à prévoir des escales techniques pour se ravitailler hors du territoire cubain.

À Moscou, la réaction ne s’est pas fait attendre. Le Kremlin a dénoncé, lundi 9 février 2026, les « méthodes asphyxiantes » des États-Unis à l’égard de La Havane. « La situation à Cuba est en effet critique », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point de presse quotidien. Il a estimé que les pressions américaines causent « beaucoup de difficultés » au pays et a indiqué que la Russie était en discussions avec les autorités cubaines afin d’apporter une assistance.

Cuba subit de plein fouet les conséquences de la fin des livraisons de pétrole vénézuélien, interrompues après la capture du président Nicolás Maduro début janvier. Parallèlement, Washington a menacé d’imposer des droits de douane aux pays continuant de vendre du pétrole à l’île. Le président Donald Trump a également affirmé que le Mexique, qui approvisionnait Cuba depuis 2023, cesserait ses livraisons.

Pour justifier cette politique, l’administration américaine invoque une « menace exceptionnelle » que représenterait Cuba pour la sécurité nationale des États-Unis, l’île étant située à seulement 150 kilomètres des côtes de la Floride. De son côté, La Havane accuse Washington de vouloir « asphyxier » son économie.

Face à la pénurie, le gouvernement cubain a annoncé une série de mesures d’urgence : instauration d’une semaine de travail de quatre jours dans les administrations et entreprises publiques, promotion du télétravail et restrictions sur la vente de carburant.

Une crise énergétique aux implications diplomatiques majeures, qui pourrait redessiner les équilibres géopolitiques autour de l’île.

Source : bfm tv