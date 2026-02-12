Türkiye : Bagarre au Parlement lors de la prestation de serment du nouveau ministre de la Justice

La tension est montée d’un cran au Parlement turc. Mercredi 11 février 2026, des députés du Parti républicain du peuple (CHP, opposition) et du Parti de la justice et du développement (AKP, au pouvoir) en sont venus aux mains lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau ministre de la Justice, Akin Gurlek.

La nomination de ce dernier ravive de vives controverses. En mars 2025, alors qu’il occupait le poste de procureur général d’Istanbul, Akin Gurlek avait émis un mandat d’arrêt contre le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu. Cette décision, largement perçue par l’opposition comme politiquement motivée, avait déclenché les plus importantes manifestations que la Türkiye ait connues depuis plus d’une décennie.

L’arrestation de Imamoglu était intervenue quelques jours seulement avant sa désignation officielle comme candidat du CHP à l’élection présidentielle de 2028. L’édile d’Istanbul est considéré comme l’un des rares responsables politiques capables de battre le président Recep Tayyip Erdogan dans les urnes.

Ancien vice-ministre de la Justice, Akin Gurlek est accusé par l’opposition de cibler systématiquement les adversaires du chef de l’État. Depuis sa nomination en octobre 2024 à la tête du parquet d’Istanbul, plus de quinze maires membres du CHP ont été arrêtés, principalement pour des accusations de corruption qu’ils contestent fermement.

Le nouveau ministre a également ordonné l’ouverture d’enquêtes visant des centaines de membres du CHP, alimentant les accusations d’instrumentalisation de la justice dans un climat politique de plus en plus polarisé.

Source : La Presse Ca