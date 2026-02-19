Marathon des Collines du Bafuji : Gaoua lance sa course vers l’international

Gaoua est en mouvement. Les Collines du Bafuji entrent dans la course. La première édition du Marathon des Collines du Bafuji se tiendra le 28 mars 2026 dans la ville de Gaoua, au cœur de la région du Djôrô. Organisée par la salle de gym Fitness Park, en collaboration avec la Direction Régionale des Sports, cette compétition ambitionne de rassembler plus de 1 000 athlètes pour son lancement. Placée sous le thème « Sport, facteur d’intégration des peuples », l’initiative vise à promouvoir la cohésion sociale, la pratique sportive pour tous et la valorisation du potentiel naturel et touristique de Gaoua et ses environs.

Selon les responsables de Fitness Park, cette région, avec son relief singulier, sa richesse culturelle et l’hospitalité de ses populations, mérite d’être positionnée comme une destination sportive et culturelle de référence. C’est de cette ambition qu’est né le « Marathon des Collines du Bafuji ».

Les inscriptions sont désormais ouvertes, y compris pour les participants résidant à l’extérieur du pays. Doudou Hamed Fofana, Président du Comité d’Organisation (PCO), a précisé que la liste définitive des nations représentées sera connue une semaine avant l’événement.

Concernant le parcours, il sera officiellement défini par la Fédération Burkinabè d’Athlétisme. « Le circuit sillonnera la ville de Gaoua, reliant ses collines emblématiques », a-t-il introduit.

Pour lui, le sport est un facteur connecteur. « Nous voulons montrer que le sport peut rassembler là où d’autres facteurs divisent. Notre ambition est de faire de ce marathon un événement international. Avec cette initiative, nous faisons le choix de l’unité, du dépassement de soi et de la mobilisation collective », a déclaré Doudou Hamed Fofana.

Les frais d’inscription sont fixés à 5 000 F CFA. Pour Hamadou Diallo, Secrétaire Général de la Fédération Burkinabè d’Athlétisme, ce montant est raisonnable comparativement aux tarifs habituels des marathons. Il a également précisé qu’« il faut avoir au moins 18 ans pour participer. Dès la fin de cette conférence, nous prendrons contact avec les fédérations des pays voisins pour assurer une participation de haut niveau ».

Bien que l’épreuve principale ait lieu le 28 mars 2026, les festivités débuteront dès le 26 mars 2026 avec l’ouverture du « Village du Marathon », qui accueillera diverses activités culturelles.

Le comité d’organisation a souligné que, bien que cette première édition soit techniquement un semi-marathon, elle porte le nom de « marathon » pour refléter l’envergure internationale que l’événement entend prendre dans les années à venir.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24