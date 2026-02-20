Annonce | Ouagadougou accueille la 9ᵉ édition du Forum Économique du Dirigeant Chrétien d’Entreprise sous le signe de la résilience et de la souveraineté économique

Ouagadougou accueillera les 26 et 27 février 2026, à l’espace M’Ba Zouli (Saint Joseph), la 9ᵉ édition du Forum Économique du Dirigeant Chrétien d’Entreprise, organisée par l’Alliance Catholique des Hommes d’Affaires et Cadres du Burkina (ACATHA-B), en marge de l’Assemblée Générale de l’UNIAPAC Afrique. Cette rencontre internationale réunira des dirigeants d’entreprise, des investisseurs, des responsables publics et des acteurs financiers venus de plus de 16 pays d’Afrique et du reste du monde.

Placée sous le thème « Entreprises africaines : résilience, innovation et souveraineté économique face aux crises », cette édition ambitionne d’explorer des solutions concrètes que les entreprises africaines proposent face aux défis sécuritaires, économiques et géopolitiques actuels. Conférences inaugurales, panels stratégiques, rencontres B2B et dialogue public- privé structureront les échanges, avec un accent particulier sur la production locale, la transformation industrielle, le financement des économies africaines et la gouvernance éthique.

L’événement se tiendra sous la présidence du Commandant Ismaël SOMBIE, Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau et des Ressources animales et halieutiques, avec la co-présidence de Mgr Gabriel SAYAOGO, Président de la Conférence Épiscopale Burkina-Niger. Il bénéficiera du bénédicité de Mgr Prosper KONTIEBO, Archevêque métropolitain de Ouagadougou, du marrainage de Mme Gonta Alida Henriette DA, Présidente de la CNDH et du parrainage de M. Achille W. OUEDRAOGO, Administrateur général du groupe INTERFACE.

Au-delà d’un cadre de réflexion, le Forum se veut une véritable plateforme de mobilisation pour renforcer la souveraineté économique africaine et positionner le Burkina Faso comme un hub d’investissement crédible et stratégique.

Contact pour plus d’information :

Tél : +226 70 20 70 12

Email : [email protected] / [email protected]

     
