Félix Tshisekedi : « Vous ne trouverez jamais que j’ai des maisons »

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré ne pas connaître le montant exact de son salaire en tant que chef de l’État, affirmant accorder peu d’importance à la rémunération liée à ses fonctions.

« Mon salaire, je ne le connais pas et jusqu’à aujourd’hui, je ne le connais toujours pas. Je vis parce que je suis chef de l’État et l’État met à ma disposition les moyens nécessaires », a-t-il confié, expliquant qu’une assistante financière gère ses revenus et ses dépenses personnelles.

Le président congolais a également insisté sur sa vision détachée des biens matériels. « Vous ne trouverez jamais que j’ai des maisons. Quand je vais mourir, je n’emporterai rien avec moi », a-t-il déclaré, affirmant avoir inculqué cette philosophie à ses enfants. « Je ne suis pas un papa qui va vous laisser tel ou tel bien », a-t-il ajouté.

Ces propos s’inscrivent dans une volonté affichée de promouvoir une image de sobriété et de détachement matériel à la tête de l’État congolais.