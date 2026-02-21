Félix Tshisekedi : « Vous ne trouverez jamais que j’ai des maisons »

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 18 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré ne pas connaître le montant exact de son salaire en tant que chef de l’État, affirmant accorder peu d’importance à la rémunération liée à ses fonctions.

« Mon salaire, je ne le connais pas et jusqu’à aujourd’hui, je ne le connais toujours pas. Je vis parce que je suis chef de l’État et l’État met à ma disposition les moyens nécessaires », a-t-il confié, expliquant qu’une assistante financière gère ses revenus et ses dépenses personnelles.

Lire également 👉RDC : Félix Tshisekedi investi à la destinée pour un nouveau mandat de 5 ans

Le président congolais a également insisté sur sa vision détachée des biens matériels. « Vous ne trouverez jamais que j’ai des maisons. Quand je vais mourir, je n’emporterai rien avec moi », a-t-il déclaré, affirmant avoir inculqué cette philosophie à ses enfants. « Je ne suis pas un papa qui va vous laisser tel ou tel bien », a-t-il ajouté.

Ces propos s’inscrivent dans une volonté affichée de promouvoir une image de sobriété et de détachement matériel à la tête de l’État congolais.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 18 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Paludisme au Burkina Faso : Baisse historique des cas et décès en 2025, cap sur l’élimination d’ici 2030

il y a 14 minutes

19e édition de la Caravane Oskimo Tour : Le ton officiel sera donné dans la région du Djôrô

il y a 16 minutes

Restitution historique : Le tambour sacré Djidji Ayôkwé de retour en Côte d’Ivoire après plus d’un siècle

il y a 18 minutes

États-Unis : Donald Trump défie la Cour suprême et annonce une taxe mondiale de 10 %, le Canada épargné

il y a 20 minutes

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page