19e édition de la Caravane Oskimo Tour : Le ton officiel sera donné dans la région du Djôrô

La 19ᵉ édition de la caravane Oskimo Tour débutera officiellement le 7 avril 2026 à Gaoua, dans la région du Djôrô, et s’étendra en décembre 2026. Elle sillonnera plusieurs régions, provinces et localités du Burkina Faso. L’information a été donnée par le promoteur et ses collaborateurs, ce vendredi 20 février 2026 à Ouagadougou, à la faveur d’une conférence de presse.

La 19ᵉ édition de la caravane Oskimo Tour est placée sous le thème « Ma santé, mon avenir : je dis non à la drogue ». Elle est également intitulée « Jeune propre sans drogue ».

Le promoteur, Youssouf Sawadogo alias Oskimo, a fait savoir qu’elle prévoit sillonner plusieurs régions, provinces et localités du Burkina Faso. Il a ainsi cité la ville de Gaoua, l’étape de lancement ; de Diébougou ; de Dano ; de Houndé ; de Boromo ; de Koudougou ; de Ouagadougou et de Banfora.

Ce, avec pour objectif général de « contribuer à la lutte contre la consommation de drogues et de substances nocives en milieu jeune à travers la sensibilisation, la formation et la mobilisation communautaire ».

À travers cette caravane, a aussi fait remarquer le promoteur, il est principalement ciblé les élèves et étudiants, les jeunes déscolarisés et vacanciers, les parents et éducateurs, les associations et mouvements de jeunesse et les autorités locales et religieuses.

Pour ce faire, la caravane entend organiser des sessions de sensibilisation dans les écoles, lycées et espaces publics ; des spectacles-concerts animés par des artistes engagés ; des causeries éducatives et échanges avec les jeunes ; des remises de prix symboliques et distinctions à des jeunes modèles…

Youssouf Sawadogo, après 18 éditions de la caravane Oskimo Tour, a dressé un bilan positif. C’est au moins, selon les caravaniers, 500 000 personnes touchées de manière indirecte ou directe. Pour cette 19e édition, l’on voudrait toucher au moins 100 000 jeunes à travers le Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur la campagne de sensibilisation Oskimo Tour

OSKIMO TOUR est une caravane multimédia, artistique et de sensibilisation ciblant l’adolescent(es) et les jeunes scolaires et non scolaires qui couvrent l’ensemble du territoire national à travers des spectacles gratuits et en plein air.

Elle est partie du constat de son promoteur l’artiste musicien Oskimo et de ses autres homologues que la consommation des drogues et des stupéfiants prend de plus en plus de l’ampleur dans les centres urbains, les milieux périphériques et les établissements secondaires de notre pays.

Ils se sont résolus ensemble entre artistes afin de faire de la lutte contre la consommation de la drogue en milieu jeune un problème de santé publique. C’est pourquoi engagés, ils veulent utiliser leurs talents pour réduire l’incidence de ce fléau qui menace dangereusement l’avenir du pays.