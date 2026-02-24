Ouagadougou : Le tournoi de football féminin U20 « Femmes résilientes » annoncé du 1er au 8 mars 2026

Ouagadougou vibrera au rythme de la première édition du tournoi de football féminin U20 « Femmes résilientes » du dimanche 1er au 8 mars 2026. Pour ce premier rendez-vous, huit équipes, réparties en deux poules de quatre, prendront le départ de la compétition. Ce tournoi entend offrir, à travers sept jours de communion autour du ballon rond, l’opportunité à ces jeunes filles de célébrer le mois de la femme tout en exprimant leur talent sur le terrain.

Le football féminin au Burkina Faso souffre d’un manque de compétitions permettant de mettre en lumière la discipline. De plus, les tournois servant à la détection de jeunes talents sont rares. C’est pour pallier cette absence que le tournoi féminin « Femmes résilientes » a été initié.

La compétition se déroulera sur les terrains de l’ENAM et du Centre technique national (FBF). Pour cet essai, huit équipes ont été retenues et réparties en deux poules. Au sein de chaque groupe, un format de championnat permettra de départager les formations, l’objectif étant d’offrir un maximum de temps de jeu aux joueuses, selon Yasmine Ouédraogo, promotrice de l’événement.

« À travers cette initiative, notre objectif est clair : créer un véritable espace de promotion du football féminin tout en préparant la relève. Nous voulons offrir à ces jeunes talents une plateforme d’expression, de progression et de visibilité, afin qu’elles puissent révéler tout leur potentiel et aspirer au plus haut niveau », a-t-elle expliqué.

Le choix du thème « Femmes résilientes » n’est pas fortuit. Au-delà du sport, il s’agit de rendre hommage à « l’autre moitié du ciel » en général, et aux femmes des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en particulier. À cet effet, un match de gala entre anciennes footballeuses et femmes des FDS est inscrit au programme.

« Au-delà de la compétition, ce tournoi porte un message fort, celui de la confiance en la jeunesse féminine, de l’égalité des chances et de la construction d’un avenir où les jeunes filles peuvent rêver grand et agir avec détermination », a souligné la promotrice.

Le tirage au sort des équipes a été effectué lors de l’annonce officielle. Le comité d’organisation a tenu à rassurer sur les modalités de sélection des participantes. Il faut aussi souligner que cette compétition intervient à quelques jours du début de la CAN Féminin 2026 où participent les Étalons dames.

Selon Ibrahim Dianda, membre du comité, un appel à candidature a été lancé et les premières équipes inscrites ayant réglé leurs frais ont été retenues. Concernant les pièces administratives, la licence fédérale n’a pas été exigée ; la présentation d’une carte scolaire ou de la CNIB a suffi pour l’inscription.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24