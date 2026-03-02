SONABEL : Résultats des tests de recrutement CDD désormais disponibles en ligne

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) communique :

Il est porté à la connaissance des candidats qui ont pris part aux tests de recrutements de la SONABEL pour des Contrats de Travail à Durée Déterminée (CDD) de :

un (01) Technicien Supérieur en Réseaux et Télécoms ; Cinq (05) Agents Techniques Electroniciens ; trois (03) Agents Techniques en Froid et Climatisation ; soixante-treize (73) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Centrales ; deux (02) Magasiniers ; seize (16) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Mécanique de Centrales ; vingt-six (26) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Electrique de Centrales ; trente-six (36) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Postes ; deux cent quatre-vingt (280) Ouvriers Qualifiés Electriciens de Distribution, sont informés que les résultats d’admission auxdits tests sont disponibles et accessibles à l’adresse : www.sonabel.bf

