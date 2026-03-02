SONABEL : Résultats des tests de recrutement CDD désormais disponibles en ligne

Le Directeur Général de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) communique :
Il est porté à la connaissance des candidats qui ont pris part aux tests de recrutements de la SONABEL pour des Contrats de Travail à Durée Déterminée (CDD) de :

    1. un (01) Technicien Supérieur en Réseaux et Télécoms ;
    2. Cinq (05) Agents Techniques Electroniciens ;
    3. trois (03) Agents Techniques en Froid et Climatisation ;
    4. soixante-treize (73) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Centrales ;
    5. deux (02) Magasiniers ;
    6. seize (16) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Mécanique de Centrales ;
    7. vingt-six (26) Ouvriers Qualifiés de Maintenance Electrique de Centrales ;
    8. trente-six (36) Ouvriers Qualifiés d’Exploitation de Postes ;
    9. deux cent quatre-vingt (280) Ouvriers Qualifiés Electriciens de Distribution, sont informés que les résultats d’admission auxdits tests sont disponibles et accessibles à l’adresse : www.sonabel.bf 
COMMUNIQUE DE PRESSE-1
     
