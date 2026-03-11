Football : L’Iran annonce son retrait de la Coupe du monde 2026

Le ministre iranien des sports, Ahmad Donyamali, a déclaré ce mercredi 11 mars 2026 lors d’une interview télévisée que l’Iran « ne pourra pas participer » à la Coupe du monde 2026. Cela après que les Etats-Unis, co-organisateurs, ont lancé des frappes aériennes aux côtés d’Israël contre le pays.

Depuis le début des frappes israélo-américaines sur le pays, samedi 28 février 2026, la présence du pays à la compétition organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain (11 juin-19 juillet) est plus qu’incertaine. Et le ministre des sports iranien s’est montré assez ferme sur le sujet ce mercredi 11 mars 2026.

Il a confirmé que l’Iran, qui devait affronter la Belgique, l’Egypte et la Nouvelle Zélande en poules, boycottera la compétition. « Vu que ce gouvernement corrompu a assassiné notre leader, il n’y a aucune condition qui ferait qu’on participerait à cette Coupe du Monde. On nous a imposé deux guerres en huit ou neuf mois, et des milliers de nos citoyens ont été assassinés. Il n’y a aucune possibilité que l’on participe », a-t-il expliqué.

Avant de renchéri que : « Si c’était un autre pays organisateur, la communauté internationale aurait sûrement déjà réagi et elle lui aurait retiré l’organisation de la compétition ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24