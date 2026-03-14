PJPCS 2026 : Le journalisme de paix franchit les frontières du Sahel

Le Prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale au Sahel (PJPCS) a été lancé ce vendredi 13 mars 2026. Dans un contexte sécuritaire marqué par les violences dans l’espace sahélien, les médias sont appelés à jouer un rôle important dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C’est dans cette dynamique que la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina, en partenariat avec Catholic Relief Services, a procédé au lancement de la 5e édition du Prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale (PJPCS), dans le cadre de l’Initiative Paix au Sahel.

Le coordinateur du prix, Gérard Zongo, a fait savoir que cette initiative vise à encourager les productions journalistiques qui contribuent à promouvoir la paix et le vivre-ensemble dans un contexte régional marqué par les crises sécuritaires et humanitaires.

« À l’ère de l’intelligence artificielle, de la désinformation et des flux incessants d’informations, une question essentielle se pose : qui garde encore les clés de la vérité ? », a-t-il interrogé, avant de répondre « La réponse est simple : vous, les journalistes », a-t-il fait comprendre.

Depuis son lancement en 2022, le concours suscite un intérêt croissant auprès des professionnels des médias selon les organisateurs. Ces derniers indiquent que sept œuvres avaient été enregistrées lors de la première édition. Ce nombre est passé à trente-et-une lors de la deuxième édition, quarante-cinq lors de la troisième et cinquante-et-une lors de la quatrième édition.

« Passer de sept à cinquante-et-une œuvres en quatre ans démontre que lorsque l’on donne une tribune à la paix, les acteurs répondent présents », s’est réjoui Gérard Zongo.

Le thème retenu pour cette édition 2026 est « Renforcement de la paix et de la cohésion sociale à travers la promotion de la résilience, du dialogue communautaire et la lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation ».

Cette cinquième édition inclut une innovation importante avec l’introduction d’un prix spécial à dimension sous régionale. Selon les organisateurs, cette distinction sera décernée par la coordination régionale de l’Initiative Paix au Sahel et récompensera une production journalistique mettant en lumière des initiatives de paix ayant un impact au-delà des frontières nationales.

Présentant les modalités de participation, Juvénal Somé, membre du réseau des journalistes et communicateurs SPI, a précisé que le concours est ouvert aux journalistes travaillant dans des organes de presse reconnus. « Les catégories concernées sont la radio, la télévision, la presse écrite et la presse en ligne », a-t-il indiqué.

Les œuvres soumises doivent être réalisées en langue française et avoir été diffusées ou publiées entre le 1er septembre 2025 et le 10 mai 2026. « Chaque candidat ne peut soumettre qu’une seule production et dans une seule catégorie », a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont expliqué que les productions seront examinées par un jury composé de cinq membres issus des milieux des médias et de la communication. Les critères d’évaluation porteront notamment sur la pertinence du sujet en lien avec la paix et la cohésion sociale ainsi que sur la dimension pédagogique du contenu.

À l’issue du concours, les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Le premier prix est doté de 500 000 FCFA, accompagné d’un trophée et d’une attestation. Le deuxième prix s’élève à 300 000 FCFA, tandis que le troisième prix est fixé à 200 000 FCFA. Des prix spéciaux, d’un montant compris entre 200 000 et 400 000 FCFA, pourront également être attribués par les partenaires. Les candidatures sont recevables jusqu’au 14 mai 2026.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda Zongo (Stagiaires)

Burkina 24