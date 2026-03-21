Cinéma : Décès du célèbre acteur américain Chuck Norris

Chuck Norris, le mythique acteur de « Walker, Texas Ranger », est mort. L’acteur américain était connu pour cette série à succès, mais aussi pour sa filmographie entre arts martiaux et longs-métrages à succès de l’ère Reagan. Il s’est éteint le 19 mars à l’âge de 86 ans.

L’acteur américain et ancien champion du monde de karaté Chuck Norris, est décédé ce vendredi 20 mars 2026, après avoir été hospitalisé à la suite d’un malaise.

De son vrai nom Carlos Ray Norris, il s’était imposé en tant qu’une figure majeure des arts martiaux, décrochant le titre de champion du monde des poids moyens de karaté entre 1968 et 1974.

Il fait son entrée dans le monde du cinéma en 1972, dans une scène devenue culte, où il affronte Bruce Lee dans le film La Fureur du Dragon, au cœur du Colisée de Rome.

Par la suite, il se tourne vers la télévision et connaît un immense succès en incarnant Cordell Walker dans la série Walker Texas Ranger, diffusée durant huit saisons et plus de 200 épisodes.

Sa popularité s’est également étendue à Internet grâce aux célèbres « Chuck Norris Facts », des anecdotes humoristiques lui prêtant des capacités surhumaines, qui ont contribué à faire de lui une icône auprès de plusieurs générations, y compris celles n’ayant jamais vu ses films.