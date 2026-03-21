Aïd El Fitr 2026 : La communauté islamique Ahmadiyya appelle à prolonger l’esprit du Ramadan dans la vie quotidienne

La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a célébré la fin du mois de Ramadan par la prière de l’Aïd le vendredi 20 mars 2026. À cette occasion, les premiers responsables de la communauté ont rappelé les enseignements du Prophète Muhammad (paix et bénédictions soient sur lui). Ils ont insisté également sur la nécessité de prolonger l’esprit du Ramadan dans la vie quotidienne.

Dans son allocution, l’Amir et chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina, Qamar Ahmad, a souligné que le Ramadan n’est pas seulement un mois de privation, mais une école de solidarité et de fraternité.

« Nous avons déjà passé le mois de Ramadan. Parmi nous, chacun a essayé de gagner le plaisir d’Allah et le plaisir de Mohamed (paix et bénédictions soient sur lui). Mais l’objectif du Ramadan, c’est de comprendre qu’il y a deux droits qu’Allah a fixés pour nous : le droit d’Allah et le droit des autres », a indiqué Qamar Ahmad.

Il a rappelé que la faim ressentie pendant le jeûne doit pousser les croyants à penser aux pauvres et aux orphelins. « Sans manger, on réfléchit qu’il y a beaucoup de personnes dans la société qui n’ont pas de nourriture. C’est pourquoi le Saint Prophète nous a conseillés d’aider les autres », a-t-il souligné.

L’Amir a insisté sur l’importance de la prière de l’Aïd, qui rassemble toutes les générations dans la joie et l’amour. Mais il a également rappelé que cette fête doit être l’occasion de tendre la main aux plus démunis. « Aujourd’hui, nous sommes tous ensemble pour célébrer.

Mais n’oubliez pas les pauvres, n’oubliez pas les orphelins. Le Prophète de l’islam a dit que celui qui aide les orphelins sera avec lui au paradis », a fait savoir le chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina.

Souleymane Kaboré, vice-président de la communauté, a précisé que les prières de ce Ramadan ont été axées sur la paix au Burkina Faso et dans le monde musulman.

Il a rappelé que « la véritable fête ne consiste pas seulement à manger et à boire, mais à accomplir les droits d’Allah et les droits des hommes ».