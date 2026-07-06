2ᵉ anniversaire de l’AES : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à accélérer la marche vers une souveraineté irréversible

Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération AES, s’est prononcé, à l’occasion du deuxième anniversaire de Confédération.

À l’occasion du deuxième anniversaire de la Confédération des États du Sahel (AES), le Président du Faso et Président en exercice de la Confédération, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, a délivré un message empreint de fermeté et d’ambition.

Saluant le chemin parcouru depuis la création de l’organisation le 6 juillet 2024, il a appelé les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger à poursuivre, avec détermination, la construction d’un espace pleinement souverain.

Pour le Chef de l’État, les résultats obtenus en seulement deux ans démontrent la pertinence du choix opéré par les trois pays. Il a notamment mis en avant le renforcement de la coopération militaire, les succès enregistrés sur le front de la lutte contre le terrorisme ainsi que les avancées diplomatiques et économiques de la Confédération.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a toutefois insisté sur la nécessité d’aller plus loin. Il a exhorté les États membres à accélérer la mise en œuvre des projets communs, notamment dans les domaines de la défense, de l’intégration économique, des infrastructures, de l’énergie, des transports, de l’agriculture et de la libre circulation des personnes et des biens. Selon lui, ces chantiers sont indispensables pour bâtir un espace intégré, prospère et résilient.

Le Président de la Confédération a également dénoncé les campagnes de désinformation et les tentatives de déstabilisation visant l’AES, assurant que celles-ci ne détourneront pas les États membres de leur engagement en faveur de la souveraineté. « Nous demeurerons résolument engagés sur cette voie », a-t-il affirmé, appelant les populations à préserver leur unité et leur solidarité.

Concluant son adresse sur une note de confiance, le Camarade Traoré a réaffirmé que l’AES constitue désormais une réalité politique et stratégique appelée à jouer un rôle majeur en Afrique. Il a invité les peuples confédérés à rester mobilisés afin de faire de cette union un modèle de stabilité, de développement et de dignité pour le continent.