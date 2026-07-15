Communiqué | Le Burkina au rythme de l’humour : Kaboré l’Intellectuel en tournée nationale

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu, le 14 juillet 2026, le comité d’organisation de la tournée nationale de Kaboré l’Intellectuel.

Fort du succès retentissant de son One Man Show du 13 mai 2026 au Musée national, Kaboré l’Intellectuel repart à la rencontre des Burkinabè à travers une grande tournée nationale qui débutera à Fada N’Gourma le 17 juillet 2026, avant de faire escale à Tenkodogo, Kaya, Ouahigouya, puis de s’achever en apothéose à Ouagadougou.

Cette aventure culturelle d’envergure, portée par Baarack Concepts, est placée sous le patronage du Camarade Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Elle bénéficie également du coparrainage des Camarades Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, et Jacques Sosthène Dingara, ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

Pour l’étape de Fada N’Gourma, le parrain est Pascal Thiombiano, Président-directeur général de Expo Gulmu.

Sur scène, Kaboré l’Intellectuel sera accompagné d’une prestigieuse brochette d’humoristes composée de El Presidente, Loukman, Diamond Girl, Dabross et Nokorba. Ensemble, ils offriront au public des spectacles mêlant humour, culture et patriotisme, dans une ambiance conviviale et fédératrice à travers les différentes étapes de cette tournée nationale.