Education : CRS récompense l’école, l’enseignant et l’élève modèles au Centre-Nord

Pour avoir été jugés des modèles dans l’amélioration de l’environnement scolaire, l’ONG Catholic Relief Services (CRS) a récompensé 100 élèves, 12 enseignants et 10 écoles des provinces du Bam et du Sanmatenga. La remise des lots d’une valeur de plus de 40 millions de F CFA a eu lieu le 18 juillet 2013 à Kaya dans la Région du Centre-nord au Burkina.

En plus de fournir des ressources nutritives aux enfants, d’encourager l’hygiène et l’assainissement dans l’environnement scolaire, de booster le genre et d’améliorer l’accès des filles à l’école, l’ONG CRS a décidé d’appuyer le gouvernement burkinabè en primant l’excellence.

Ce jeudi 18 juillet dans la cour du Gouvernorat du Centre-Nord à Kaya, elle a récompensé 100 élèves, 12 enseignants et 10 écoles des provinces du Bam et du Sanmatenga, sous le regard des premières autorités de l’éducation du Burkina et de la région.

Primer « la qualité dans l’environnement scolaire »

Ces récompenses s’inscrivent dans le cadre du Programme Prix, explique Moussa Dominique Bangré, Représentant résidant de CRS, destiné à motiver les élèves, enseignants et écoles qui se montrent des modèles, non seulement dans l’excellence à l’école, mais également dans la « qualité de l’environnement scolaire ».

Les lauréats ont été sélectionnés lors d’un processus « rigoureux et transparent » conduit, à travers des comités de sélections, par des encadreurs, des syndicats et des Associations de parents d’élèves. Les résultats ont été proclamés le 24 mai 2013.

La cérémonie a bénéficié de l’onction des premières autorités de l’éducation du pays. Le Secrétaire général du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), Emmanuel Goabga, représentant la ministre Koumba Boly/Barry, a estimé que « le ministère ne peut pas rester en dehors de cette grande manifestation ».

« Beoog Biiga – L’enfant de demain ! »

Pour rappel, le Programme Prix s’inscrit dans le cadre du programme « Beoog Biiga ! – L’enfant de demain ! ». C’est un programme de trois ans financé par le Gouvernement américain à travers son ministère de l’Agriculture (USDA) et approuvé en 2011.

Il a pour objectif d’assurer l’approvisionnement des cantines scolaires (152 860 élèves de 703 écoles en ont régulièrement profité), de promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène, de préserver l’environnement, d’encourager la scolarisation des filles (5 563 filles suivies et encadrées par 750 femmes mentors) dans les provinces du Bam et du Sanmatenga.

Des prix écolos et TIC Ce sont des prix d’une valeur de plus de 40 millions de F CFA qui ont été remis aux lauréats. Ils vont des vélos aux dictionnaires, en passant par des sacs d’écoliers, des équipements sportifs sans oublier les produits d’hygiène et des plants d’arbres (manguier et moringa). A noter que CRS a mis l’accent sur l’énergie renouvelable. En effet, chacune des 10 écoles lauréates a bénéficié de 3 salles de classe entièrement équipées à l’énergie solaire, pendant que les élèves ont reçu des lampes solaires. Les TIC sont aussi de la partie. Des mini-ordinateurs de jeux instructifs édifieront les élèves pendant que leurs enseignants repartent avec des tablettes numériques, des ordinateurs portables avec des clés de connexion à Internet. A.Z

Le programme renforce aussi les capacités communautaires et appuie les communautés dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de microprojets.

Le Programme Prix est « une évaluation de ces activités », estime Moussa Dominique Bangré, destiné également à « encourager ceux qui ne sont pas encore dans la dynamique à s’y mettre ».

Abdou ZOURE

Pour Burkina 24