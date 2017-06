Astuce : Schéma de déverrouillage Android oublié, comment le débloquer facilement ?

148 PARTAGES Partager Twitter

Déverrouiller un téléphone Android, malgré le schéma de déverrouillage oublié ou changé et sans un compte Gmail, c’est possible. Mais la seule solution jusque-là, c’est de réinitialiser le téléphone en supprimant toutes les données personnelles enregistrées y compris les photos, vidéos, sons et applications téléchargés, sans pour autant affecter la carte mémoire externe ni la carte Sim. Comment alors ?

Le schéma de déverrouillage de l’écran des téléphones et tablettes Android, dont l’utilisateur est le seul à connaître la saisie, permet de sécuriser ses données sur l’appareil. Si le schéma est oublié ou méconnu suite à une manipulation non maîtrisée, l’inquiétude première, cela dépend des types de mobiles Android, c’est de répondre à une question secrète ou d’insérer le compte Google.

Cependant, un problème se pose lorsque la connexion internet est interrompue, puisque l’utilisateur n’ayant plus accès au menu de son smartphone.

Alors, la seule solution, c’est de réinitialiser complètement le smartphone. Ce qui aura pour effet de supprimer toutes les informations enregistrées sur le périphérique.

Pour réinitialiser donc « instantanément » un mobile Android, il faut pouvoir accéder au « Mode Recovery ».

On y arrive généralement en combinant les 3 touches : Volumes, Power (Touche d’allumage) et Home (Menu). La manipulation lance une fenêtre en anglais comportant une option « Factory Reset / Wipe data ».

Réinitialiser Android en moins de 30 secondes

On valide ensuite avec le bouton Power ou Home, selon le modèle du téléphone. C’est ce qu’on appelle un « Hard Reset » (Réinitialisation complète).

La méthode de réinitialisation diffère d’un modèle de téléphone Android à un autre. Pour le LG Optimus : Eteindre le téléphone, puis maintenir les 3 touches (Volume Bas, Home et Power) simultanément pendant environ 10 secondes pour que l’écran en anglais s’affiche.

LG Nexus 4 (Volume Bas + Power), Samsung Galaxy S (Volume Haut + Home + Power), Samsung Galaxy S2 (Volume Haut + Power), Samsung Galaxy S3 (Volume Haut + Home + Power), Samsung Galaxy S4 (Volume Haut + Home + Power), Samsung Galaxy S5 (Volume Haut + Home + Power) et pour Wiko Cink Slim (Volume Bas + Volume Haut + Power).

NB : L’usage de ces astuces à des fins frauduleuses n’engagent que les auteurs. Cet article est un complément d’informations pour le comparatif fait entre iPhone et Android publié sur Burkina24.

Noufou KINDO

Burkina24