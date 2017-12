Coopération : La Suisse dote la RTB d’un lot de matériels d’une valeur de 90 millions FCFA

0 PARTAGES Partager Twitter

L’ambassade de Suisse à travers sa Direction du développement et de la coopération (DDC) a procédé ce mardi 18 novembre 2015 à la remise d’un lot de matériels destinés à renforcer les capacités techniques de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), en vue surtout de la couverture des élections présidentielle et législatives.

Evalué à environ 90 millions de francs CFA, le matériel reçu est essentiellement composé de fournitures informatiques, de fournitures pour l’équipement des studios en lumière et en son, pour le montage vidéo et pour l’équipement des studios de la radio.

Cet apport en équipement est aussi accompagné d’une gamme de formations diverses au profit du personnel de la RTB qui seront assurées par des journalistes et des Techniciens de la Fondation Hirondelle. Cette collaboration est prévue pour durer jusqu’à fin 2016, a confié le directeur du DDC, Jean-Bernard Dubois.

Selon lui toujours, à travers ce partenariat, la DDC vise à accompagner la RTB « dans sa transition d’un média national d’Etat vers un véritable média de service public, libre, indépendant et pérenne économiquement ».

Aussi, il devrait permettre « de soutenir le personnel de la RTB dans ses démarches visant à consolider ses acquis en matière de liberté d’expression », a-t-il noté.

Du reste, précise-t-il, le lot de matériels offerts est une première livraison qui sera suivie « d’autres apports en matériels devant aboutir à une somme totale de 262 millions de francs CFA ».

A en croire la Directrice générale de la RTB, Danielle Bougaïre, ce don vient à point nommé et permettra de galvaniser davantage le travail du personnel, longtemps mis à mal par les difficultés techniques.

Pour le ministre en charge de la communication, Frédéric Aimé Nikièma, c’est une satisfaction générale qui se dégage de ce fruit de « la bonne coopération entre la Suisse et le gouvernement burkinabè ».

Tout en reconstituant le fil de ce qui a abouti à cette cérémonie de remise de don, il a fait le vœu que le matériel reçu permette à la RTB « de jouer pleinement son rôle de média de service public et de répondre aux attentes de la population ».

Une Charte pour réguler désormais le traitement de l’information à la RTB

Dans le cadre du partenariat avec la coopération Suisse et la Fondation Hirondelle, il a été aussi édité une ‘’Charte déontologique et de valeurs de la RTB’’ destinée à servir de guide au personnel de la Radio et de la télévision.

Composée de cinq grandes parties dont une Introduction, les Principes d’application, les Principes essentiels, le Principe du journalisme et le Journalisme en période d’élection, la Charte se présente comme est un instrument d’autorégulation, a dit la directrice générale de la RTB, Danielle Bougaïre.

Tout en saluant l’initiative, elle a également précisé que grâce à elle, « désormais tous les journalistes de la RTB savent qu’ils doivent respecter les principes fondamentaux de la fonction que sont la transparence, l’impartialité et le professionnalisme ».

Mamady Zango (Stagiaire)

