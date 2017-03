9 PARTAGES Partager Twitter S'inscrire à notre newsletter Email :

Dans cette tribune, Célestin Badolo plaide pour le sauvetage de la Clinique « les Genêts ».

Certains journaux des moments et de la place font écho de la saisie par voie judiciaire de la mythique et renommée clinique « Les Genêts ». Le mois de février 2017, nous publions une tribune dans laquelle nous en appelions à un changement de cap dans la gouvernance ne serait-ce que dans les secteurs pourvoyeurs de services sociaux de base. La présente adresse reste dans le même ordre d’idées.

En effet, rien que le dynamisme du mouvement social dans le secteur de la santé, montre à souhait, que les exigences du peuple sont non négociables. La politique sanitaire du pays est bien claire, la volonté manifeste de toutes les parties prenantes à aller de l’avant pour le bien-être des populations est on ne peut plus affichée. Si de tous les candidats à l’une des rares vraies présidentielles de toute l’histoire politique du Burkina, le choix du peuple a été sans appel sur votre personne, c’est aussi en partie pour donner un coup de pousse franc et distingué dans le secteur de la santé aussi. Qu’en est-il à présent ?

Autant que les acteurs techniques, politiques de ce secteur, il y a aussi les acteurs économiques qui s’investissent aux côtés de l’État pour améliorer et agrandir l’offre de santé dans notre cher pays. Au rang de ces derniers, les promoteurs des cliniques privées.

Il faut tout de suite rappeler que l’existence de ces officines relève du partenariat public-privé dans le secteur de la santé et non d’une quelconque cupidité de leurs promoteurs. De toute façon, les questions de prix pratiqués (que d’ailleurs l’État peut contrôler) relèvent de la simple loi du marché. C’est en l’incapacité de l’État à répondre à lui tout seul aux demandes des populations en matière de santé que viennent au secours ces acteurs. Imaginons donc un seul instant, toute la ville de Ouagadougou attendant ses soins rien que des services publics en la matière.

Ceci étant, et comme autorisé par le cadre règlementaire, les promoteurs de cliniques privées, sont dans leur quasi-totalité amenés à recourir à l’assistance financière des banques de la place sous des closes qui engagent les parties. Du point de vue juridique, on comprend que chacune des parties exige à l’autre la contrepartie due dans les délais et les formes convenus.

Mais quelques interrogations s’imposent et nous voulons vous en faire part ici. Si nous convenons que nous sommes sous un régime politique d’obédience socialiste, n’existe-il pas de mécanismes de protection des entreprises du genre qui œuvrent dans le sociale, si seulement celles-ci offrent des prestations conforment au cahier de charge technique entre elle et l’État ?

N’est-ce pas une portion des missions de l’État que celles-ci se proposent d’accomplir ? Alors que même les régimes capitalistes des pires formes, trouvent toujours des mécanismes de protection de ces genres d’entreprises, où avons-nous mis nos fondements idéologiques ? Combien de familles à Ouagadougou se trouvent vivre des salaires servis à l’occasion de l’existence et du fonctionnement de cette clinique ? La Société générale (banque cocontractante) disparaitra-t-elle si l’on ne ferme pas cette clinique ? Sera-t-elle contrainte à la compression de son personnel si les échéances sont encore repoussées ? Il me semble que c’est cela aussi la social-démocratie.

La majorité de notre people ne peut jouir des évacuations sanitaires, encore moins le privilège des nantis du moment d’aller soigner leur grippe, ou faire leur bilan de santé en Occident; le peuple est indigent, sauver une Clinique est une responsabilité sociale de l’État. Ce n’est pas le promoteur qu’on sauve, ni encourager de la mauvaise gestion, c est la vie du peuple qu’on sauve.

Aujourd’hui, c’est la clinique « Les Genêts » qui est menacée de disparition (dans sa forme actuelle), il me semble important d’annoncer, sans faire le prophète de malheur, pour les jours à venir, le tour de toutes les autres cliniques privées à travers le pays.

La raison est très simple Excellence monsieur le Président. Elles seront toutes contraintes de mettre la clé sous le paillasson parce qu’elles ne peuvent tenir sans prêt bancaire si elles ne spolient les pauvres populations déjà sous toutes formes de pression sociale. Autrement, elles se transformeront, à leur corps défendant, en mouroirs.

En définitive, je voudrais croire en la capacité de l’État socialiste, en la conséquence des hommes qui tiennent celui-ci, je voudrais croire que l’État existe aussi pour le plus faible et pour une justice sociale. Les méthodes et les moyens en la matière sont multiples, sans me lancer à une énumération éhontée, pourrait-on se fier à la simple volonté politique pour sauver notre société. Oui, il s’agit de sauver notre société, si non toutes nos cliniques subiront le même sort, ou alors, elles deviennent des mouroirs et ce qui devrait survenir surviendra.

Célestin Badolo

Activiste de la bonne gouvernance et de la démocratie