Arrondissement 11 de Ouaga : Le maire Ibrahim Maré unit 61 couples

61 couples mariés en un après-midi. Le défi était grand. Mais plus grand était l’engagement du maire de l’arrondissement 11, Ibrahim Maré. Lui qui a réussi l’organisation de ce mariage collectif, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme.

Ce samedi 04 mars, Place de la mairie de l’arrondissement 11, les couples candidats au mariage, leurs parents et amis, ainsi que des invités de marque, ont célébré les unions, dans la simplicité et dans l’émotion.

Après avoir lu des dispositions du code de la personne et de la famille, le maire a vérifié l’identité des futurs mariés, couple par couple. Puis, c’est la question rituelle sur le consentement mutuel qui a été posée aux vedettes du jour. A cette question, des réponses affirmatives suivies de salves d’applaudissements.

Les unions scellées, le bourgmestre de l’arrondissement a donné (ou rappelé) quelques utiles conseils aux couples. « Le mariage, c’est l’entreprise sociale la plus noble, la plus complexe », a-t-il énoncé. Et de poursuivre, en invitant les nouveaux mariés à cultiver l’amour, la tolérance et le dialogue dans leur vie quotidienne car, « le silence et le mutisme sont des ennemis de la vie de couple».

Des animations de musiciens tels que le célèbre Zmo ont rythmé la célébration. La mairie a offert des présents aux nouveaux mariés, et un cocktail en toute amitié. Bien sûr, en leur souhaitant heureux ménage !